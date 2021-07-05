賣場員工遭公車夾腿拖行重傷 司機及客運連帶賠223萬

一名在大型賣場擔任銷售員的63歲沈姓女子，2019年8月間在新北市永和區搭乘大都會客運，方姓司機未等她完全上車，就關閉車門。沈女右腿遭夾住後拖行，導致右腿開放性骨折，甚至休克。沈女對方姓司機及客運提告，索賠醫療費、看護費及工作損失等費用共6百餘萬元。新北地方法院判方姓司機與大都會客運要連帶賠償223萬8173元，可上訴。

沈姓女子提告指出，她在2019年8月19日在永和區搭乘客運，她前腳剛跨上客運，後腳還來不及踏進車門就遭夾住，方姓司機沒發現，還繼續行駛，導致她被客運拖行，造成右腿骨折、撕裂傷、出血性休克。

由於傷勢嚴重，沈女前後動了18次手術，還需要全日的看護。沈女表示，她車禍後長期無法工作，要復健一年，看到公車就會害怕，因此提起民事訴訟向方姓司機及大都會客運索賠693萬餘元。

方姓司機及大都會客運承認過失，不過，他們僅願意賠償醫療費用及薪資損害費用約87萬元，其餘費用他們認為沈女未說明原因，或認為不在賠償的範圍中。

在刑事部分，新北地院依過失傷害罪，判方姓司機有期徒刑3月確定。民事部分，新北地院審理指出，除了雙方都同意的53萬元醫療費用，還有雷射治療及復健門診等支出，醫療費用需賠償68萬餘元。

至於看護費用，為沈女診療的慈濟醫院曾開診斷證明，認為沈女難以自行行走，需要半年的全天看護及半年的半天看護照顧。沈女從事發的8月到11月聘請看護中心的全日看護，共支出20萬元，後續則由家人看護。方姓司機及大都會客運認為家人看護不能以專業看護計費。法官認為，親屬擔任看護，縱使因親情未付費，但付出的勞力是可以用金錢來衡量，應該比照一般看護來認定，因此法官計算看護賠償費用後，認定要賠償約74萬元。