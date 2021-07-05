蒙古籍油輪走私毒品遭查扣 橋檢7日將拍賣

橋頭地檢署今年3月查獲販毒集團利用海運走私280公斤愷他命，逮12人聲押獲准。檢方今天公告將在7日拍賣當時運毒的蒙古籍油輪，歡迎有意願民眾前往興達港觀看投標。

橋頭地檢署下午公告，將於7日於高雄市茄萣區興達港海巡基地大門前公開拍賣一艘蒙古籍油輪「YOHUMARU」（OTO ANGEL）。由於這艘油輪長期放置，價值恐貶損又保管不易，經被告同意變賣，目前停泊於高雄市茄萣區興達港。

橋頭地檢署日前接獲國際情資疑有販毒集團利用海運走私毒品通過台灣領海，檢警及海巡等單位組專案小組聯手緝毒，於今年3月間在興達港外海蒙古籍油輪「YOHU MARU」（OTO ANGEL）查獲愷他命280公斤、逮12人。

海巡署偵防分署鳳山查緝隊5月12日指出，橋頭地檢署接獲國際情資掌握有販毒集團利用海運方式走私毒品會通過台灣領海，於是組專案小組全力查緝。

經專案小組透過國際打擊犯罪機制與印尼、馬來西亞等國緝毒單位合作，進行跨國情資整合，3月19日凌晨4時許，在高雄興達港外海登檢蒙古籍油輪，當場查獲愷他命280公斤，並將油輪上外籍船長及船員共12人帶回偵辦。

檢方訊後認為船長等12人涉犯毒品危害防制條例第4條第3項運輸第3級毒品等罪嫌重大，有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向橋頭地方法院聲請羈押獲准。

「YOHU MARU」（OTO ANGEL）油輪總噸位324噸，總長447.02公尺、船寬8.01公尺、載重噸位464噸、主機為阪神柴油機1台，建造年份為西元1985年。

當天上午9時30分至10時將開放民眾觀覽，10時至10時30分受理拍賣登記及繳納保證金，10時30分至11時再開始拍賣程序。拍賣資訊也將公告於橋頭地檢署網站，歡迎事先上網查詢瀏覽。