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一言不合拿菜刀要砍夫 女遭判拘役

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市一名40歲的林姓女子經常與丈夫林男爭吵，2019年5月間，因林男拒絕簽離婚協議書，她拿起刀子想砍林男。隔了一個月，林女不滿林男將錢花在釣蝦上，又拿菜刀要砍他，林男因害怕，報警處理，兩人在2個月後便調解離婚。新北地方法院依恐嚇危害安全罪判處拘役15天，可易科罰金1萬5千元，審酌林女當時精神狀況不佳，給予緩刑2年，並接受6小時法治教育。

林男表示，2019年5月間，他與林女在住家商討離婚一事，當時他不想簽離婚協議書，林女便拿起菜刀揮砍他，讓他很害怕。一個月後，兩人又因為生活費的事爭吵，林女不滿林男將生活費花在釣蝦上，又拿刀揮砍林男，後續更作勢自殘。林男非常恐懼於是報警。

林女在法庭上指出，確實曾發生兩次爭吵，但她沒有拿刀恐嚇，第二次她是拿刀抵住自己的脖子，沒有揮砍林男。林女的辯護人則表示，林男曾證稱，林女有精神疾病，拿刀要揮砍他，應該是受精神疾病所導致，因此要求法院作出無罪判決，或審酌林女曾在準備程序中認罪，給予緩刑的機會。

由於林男的父親與夫妻倆當時同住，林男父親證稱，林女曾拿刀揮砍，他前去勸架，請求林女不要鬧事，空間很小，隨便一劃就會砍到人，兩次都一直勸說，很勉強才把林女手中的刀取下。

新北地院審理發現，林女曾在精神科就醫，也遭強制住院過，但林女表示持刀當時並非因精神狀況不佳才攻擊人，且林女在審理時先承認犯行，後來又改口否認，也未與林男和解，因此法院認為不適用減刑的規定。

不過，法官審酌林女的犯罪動機以及精神狀況，加上林男曾當庭表示願意原諒對方，因此恐嚇危害安全罪判處拘役15天，可易科罰金1萬5千元，給予緩刑2年，並接受6小時法治教育。

林姓女子與丈夫發生爭吵，兩次都拿刀揮砍對方，新北地方法院依恐嚇危害安全罪判處拘役15天，可易科罰金1萬5千元，審酌林女當時精神狀況不佳，給予緩刑2年，並接受6小時法治教育。圖／聯合報系資料照
林姓女子與丈夫發生爭吵，兩次都拿刀揮砍對方，新北地方法院依恐嚇危害安全罪判處拘役15天，可易科罰金1萬5千元，審酌林女當時精神狀況不佳，給予緩刑2年，並接受6小時法治教育。圖／聯合報系資料照

離婚 恐嚇

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