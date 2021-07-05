獨／前檢察長槓上大安分局！緊靠斑馬線走被車撞反挨罰

台中地檢署前檢察長、法務部前主任秘書陳宏達去年「緊靠」斑馬線過馬路卻被汽車撞傷，台北市警察局大安分局認定他未依規定行走行人穿越道開罰300元，他不服提行政訴訟，台北地方法院判撤銷罰單，可上訴。

判決指出，陳宏達去年7月28日晚間8時許，徒步行經台北市杭州南路與愛國東路交岔路口時，被汽車違規左轉撞傷，事後大安分局3個月後認定他未依規定走行人穿越道開罰300元。

陳宏達主張，行人穿越道是開放、非閉鎖式標線，且多個法院判決均認定行人可稍微偏離行人穿越道，他當時已緊靠斑馬線邊緣行走，確實已依規定走在行人穿越道，認為警方解釋法規有誤。

再者，車禍發生前，有一輛計程車以違規搶先左轉，害他心裡產生壓迫感，他觀望肇事車輛停等在後，無法得知是否也要左轉，趕緊緊靠斑馬線小心翼翼、迅速前進，未料肇事車輛也無視行人路權違規左轉撞到他。

大安分局抗辯，目前沒有交通部函示或判例明確定義行人穿越道的範圍，再依監視器畫面顯示，案發當時行人穿越道暢通，車禍前也沒有發現他左後方有其他車輛，認定陳宏達違規。

台北地院認為，根據監視器、行車紀錄器影像、交通部函文等，認為陳宏達已緊靠斑馬線穿越馬路，而被未禮讓行人的車輛撞倒受傷，難認陳有何可非難性、可歸責性，判陳宏達勝訴，撤銷罰單。

陳宏達得知判決結果指出，感謝法官撤銷原處分，給台北市警局上了一堂寶貴的法治教育；他依綠燈號誌行走行人穿越道，被違規搶先左轉自小客貨車所撞傷，警方3個月後反而對他濫施裁罰，不可思議。

陳宏達說，他曾多次申訴均不獲置採，告發、裁罰機關顢頇官僚，沒有自省能力，乃不得不提起行政訴訟；陳說，起訴不是要捍衛個人的權益，更為市井小民發聲，一般人受到公權力恣意侵犯，恐未必有能力平反。

陳宏達還認為交通執法有三點改善空間。一、執法不能泯滅人性，辦案不是沒血、沒眼淚！執法應衡量公平性及合理性，行公義，好憐憫、存謙卑，苦民所苦，浮濫的裁罰只會帶來更多的民怨。

二、建立行人穿越道應有的權威及安全，積極展現改善交通安全「執法決心」，並拿出一套有效的「防護策略」，認真研議、務實改善，減少車禍傷亡的發生；濫開罰單不等於交通執法，執法不要只有五分鐘熱度，作作表面功夫或浮誇宣傳。