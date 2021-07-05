康復之家男病患猥褻女病患 賠償獲緩刑但要受法治教育

罹思覺失調的阿雄（化名）與中度智障的女子小美（化名），同住在康復之家，阿雄2年前在康復之家走廊上，把小美推入她的房間，撫摸她的胸部及下體，經被害人告訴康復之家負責人報警處理，台中地院法官以阿雄與被害人達成和解，依乘機猥褻罪將他判刑6月，緩刑2年，並罰接受2場法治教育。

合議庭認阿雄雖患有思覺失調症，然尚未達致其辨識行為違法或依其辨識而行為能力。經查，本案阿雄行為時與被害女均是同一康復之家院友，竟趁被害女因患有思覺失調症而不知悉抗拒情狀下，對被害人撫摸胸部、下體，造成被害人身心受創，犯罪情節在客觀不足足以引起一般人同情，因此不予減刑。

法官審酌，阿雄犯後坦承犯行，已與被害人及其家屬達成和解，並給付賠償金額，認阿雄經此偵審程序之教訓後，當知所警惕而無再犯之虞，是上開所宣告之刑，宣告緩刑2年，以啟自新。

判決書指出，阿雄與小美皆是台中市某康復之家的院友，小美因患有中度智能障礙，而不知抗拒狀態，他於2019年2月1日下午，在康復之家2樓走廊上，先徒手將小美推入她房間內後，掀起她的上衣，用手撫摸胸部、以嘴親舔她胸部。再伸手撫摸她的下體，經被害人向康復之家負責人反應，調閱現場監視器後，報警處理。