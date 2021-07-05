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23年前虐殺台日混血妹求保外就醫 死者父控女兒死好慘

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

林姓台日混血少女23年前遭殺害、焚屍，直到去年一名目擊男子指證，檢警重啟調查，查出是情侶檔潘子鑑、陳諭詩夥同另兩名男女擄走林女，剃頭、毆打殺害後焚屍，一審判兩人判無期徒刑。台灣高等法院今開庭並傳死者父親作證，陳女向審判長表示自己「血崩」想要保外醫治，但審判長表示看守所回覆的狀況和她所言有出入。

陳諭詩和潘子鑑已分手多年，兩人還曾互告，她還吃上誣告罪。

1998年12月9日下午，桃園平鎮靠近中山高速公路的一處涵洞草叢遭發現有具女性焦屍，面目全非、身分不明。當時古姓目擊者報案，檢方相驗屍體，但沒能確認被害人身分。去年5月，一名男子舉報，稱目擊案發經過，檢警重啟調查，確定死者是當時年僅17歲的林姓少女，循線查出是潘子鑑（42歲）、陳諭詩（43歲）、男子吳昶弘（40歲）和陳姓女子（38歲）所為。

檢方調查，當年林姓少女離家，受僱四名嫌犯合夥經營的檳榔攤，當時潘男為義務役軍人，擔心吸毒遭林女檢舉，同時懷疑檳榔攤營收款短少是林女所為，拘禁剃光頭髮、痛毆她。林女一度逃離被抓回，最後被潘等人持開山刀砍殺、絞殺慘死。

去年8月檢方依殺人罪嫌起訴4人，檢察官痛斥4人泯滅人性、推諉卸責，建請法院從重量刑。桃園地院審理時，林父說女兒與4人沒有深仇大恨，卻「死得很悽慘」，請求法官重刑「否則對不起女兒」。

潘坦承參與棄屍、焚屍，但否認殺人；陳諭詩則坦承殺害林女，供稱案發後多次想自首，但沒有勇氣。桃院審酌二人手段、犯罪動機，認為惡性重大，判處無期徒刑。共犯吳昶弘在逃通緝中，陳姓女子因犯案時僅15歲，由少年法庭審理。

兩名被告和檢方皆上訴，檢方認為「判太輕」，應求處死刑。

高等法院今審理，並傳死者71歲的林姓父親作證。林父表示，女兒曾經打電話跟他說遭人打耳光、剪頭髮，想向他要2千元「買頭髮」，當時他聽得很生氣，後來女兒失蹤，直到兩年半前才知道她「死得很慘」。

潘子鑑堅稱當時服役休假，在事發地一樓休息，是吳昶弘跑下樓說「失手打死『日本妹』」，他僅承認棄屍、焚屍。陳諭詩翻供，說自己當時在賣檳榔，在1、2間忙碌，她有「斷斷續續」目擊，但絕無動手或教唆，也沒有理由殺林女。

高院定8月9日續行審理，屆時將通知2名在偵查、一審時未到的證人出庭。今庭訊結束後，陳諭詩向審判長表示自己血崩，已延遲數月未能處理，而看守所只有家醫科，希望能保外醫治；不過審判長表示，台北看守所的回函和陳女片面的陳述不一樣，所方會給予適當的醫療服務。

男子潘子鑑（左圖）和前女友陳諭詩被控23年前殺害林姓台日混血少女，一審遭處無期徒刑；案件上訴台灣高等法院。記者王宏舜／攝影
男子潘子鑑（左圖）和前女友陳諭詩被控23年前殺害林姓台日混血少女，一審遭處無期徒刑；案件上訴台灣高等法院。記者王宏舜／攝影
林姓少女23年前在桃園平鎮遭殺害焚屍，當時案情陷入膠著，警方曾在現場豎立告示牌，籲請目擊者提供線索。圖／聯合報系資料照
林姓少女23年前在桃園平鎮遭殺害焚屍，當時案情陷入膠著，警方曾在現場豎立告示牌，籲請目擊者提供線索。圖／聯合報系資料照

桃園 殺人

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