違法代辦台生赴陸就學 台灣工黨創黨主席遭起訴

台灣工黨創黨主席謝正一涉嫌未經許可從2014年起，為大陸地區華僑大學、暨南大學在台招生並收取「報名費」；倘若學生完成學業，還可另外抽取傭金。台北地檢署調查後，今依違反兩岸人民關係條例罪嫌起訴謝男和交流學會吳姓及黃姓員工等3人。

台灣工黨之前遭檢舉未向監察院申報政治獻金專戶，卻對外收取小額捐款。檢方調查後，今年3月19日依違反政治獻金法起訴創黨人謝正一，考量現任黨主席晏揚清坦承犯行，另給予緩起訴處分，期間1年，須支付公庫緩起處分金。

謝正一官司未了又一樁，他被控在2014年間，和大陸泉州華僑大學、廣州暨南大學簽訂協議書等文件，由謝男成立的中華兩岸事務交流協會、台灣推廣教育學會，負責招收台灣學生。

此外，高雄辦公室主任黃啟信以講師身分舉辦招生說明會，台灣學生只要提供成績單、報名表，以及匯款人民幣500元或新台幣2500元到指定帳戶內，幾乎免經甄試就能進入大陸公立大學就讀。