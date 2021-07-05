前已5次酒駕 他在高速公路酒駕300公里被判6月徒刑併科罰金

台南市籍男子陳嘉興從家中出發，在國道酒駕300公里到台北市，下匝道時被警察攔檢；台北地方法院依公共危險罪判他有期徒刑6月，併科罰金20萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，以1000元折算1日。可上訴。

法官審理時，調出陳的刑事紀錄發現，陳近年來在南部地區共5次因酒駕被法辦、判刑，還是酒駕。

依前科表，陳2012年被高雄地方檢察署處分緩起訴處分確定；2015年被高雄地方法院判刑3月確定；2020年被橋頭地方法院判刑4月確定；2020年被台南地方法院判刑5月確定；2020年被橋頭地方法院判刑6月確定。

陳2021年3月13日晚間6時許，在台南市住處飲用藥酒，酒後駕車開上國道，要到台北市中山區的林森北路訪友。

檢察官指控，陳在高速公路上花3個多小時酒駕，開車超過300公里，當天晚間9時40分許下高速公路匝道，在台北市中山區民族東路、松江路口遇警察攔檢，警察對陳施以酒精濃度測試，測出他吐氣中酒精濃度每公升0.25毫克。

法院開庭，陳承認酒駕，犯罪事證也明確，法官認為他犯刑法不能安全駕駛動力交通工具罪。