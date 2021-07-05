聽新聞
test
0:00 / 0:00
前已5次酒駕 他在高速公路酒駕300公里被判6月徒刑併科罰金
台南市籍男子陳嘉興從家中出發，在國道酒駕300公里到台北市，下匝道時被警察攔檢；台北地方法院依公共危險罪判他有期徒刑6月，併科罰金20萬元，有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役，以1000元折算1日。可上訴。
法官審理時，調出陳的刑事紀錄發現，陳近年來在南部地區共5次因酒駕被法辦、判刑，還是酒駕。
依前科表，陳2012年被高雄地方檢察署處分緩起訴處分確定；2015年被高雄地方法院判刑3月確定；2020年被橋頭地方法院判刑4月確定；2020年被台南地方法院判刑5月確定；2020年被橋頭地方法院判刑6月確定。
陳2021年3月13日晚間6時許，在台南市住處飲用藥酒，酒後駕車開上國道，要到台北市中山區的林森北路訪友。
檢察官指控，陳在高速公路上花3個多小時酒駕，開車超過300公里，當天晚間9時40分許下高速公路匝道，在台北市中山區民族東路、松江路口遇警察攔檢，警察對陳施以酒精濃度測試，測出他吐氣中酒精濃度每公升0.25毫克。
法院開庭，陳承認酒駕，犯罪事證也明確，法官認為他犯刑法不能安全駕駛動力交通工具罪。
判決說，陳明知飲酒後不得駕駛動力交通工具，卻仍無視自己及不特定人的生命、身體安全，貿然駕車上路，罔顧公眾交通安全，考量他坦承犯行、態度尚可、學歷、家庭經濟狀況，依法判決。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言