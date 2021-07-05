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拿20公分刀猛刺超商店員 他辯「腦波被控制」判關3年半

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

李姓男子去年認為簡姓超商店員微波食物沒熟，懷疑被針對，心生不滿，持長20公分水果刀猛刺簡胸、腰和背部多刀，直到簡跑至派出所求救才罷手。一審依殺人未遂罪判他5年6月徒刑，二審改判3年6月，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，李男2020年3月12日凌晨3時許到超商用餐，感覺簡姓店員微波食物有異，心生不滿，趁簡在生鮮區補貨時，持隨身攜帶的水果刀朝簡背、腰部猛刺，簡轉身後，他再持刀刺擊簡的胸部等。

簡最終逃出超商，跑到對面的派出所求救，李原先仍在後方持刀追擊，但見簡身旁有警員，馬上丟棄水果刀抱頭蹲下；簡送醫開刀住院治療後，撿回一命。

李否認犯行，供稱刀子是他平常用來拆信的，當天拆完信就帶出門，而他覺得微波食物沒熟，味道不一樣，加上父親長年中風，他壓力很大，才想教訓簡，但他沒有想殺死對方，更一度稱腦波被控制。

新北地方法院一審認為他犯案時辨識行為能力正常，依殺人未遂罪判刑5年6月；台灣高等法院二審委託精神鑑定，認定他患有思覺失調症，犯案時受精神疾病影響，辨識行為能力降低，加上他已和簡達成和解，改判3年6月。

最高法院認為原審判決認事用法、量刑沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。

示意圖／ingimage
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超商 殺人 中風

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