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夫妻檔進行三方交易詐騙 檢求重刑：好逸惡勞
台中市民李男、江女夫婦，今年初進行三方交易詐騙，在網路同時擔任賣家、買家角色，一方面刊登虛偽廣告，假冒賣家向買家進行詐騙，同時又假冒買家向網路賣家詐騙，致使遭詐騙的買家匯款至遭詐騙賣家提供的帳戶，再取走賣家的商品變賣牟利，共作案10件得款15萬餘元，此外又假冒屋主租屋詐財，向8名被害人詐財27萬餘元，台中地檢署今天依加重詐欺罪起訴李男夫婦。
檢察官審酌，李男（25歲）、江女（28歲）夫婦，曾因詐欺案件遭中檢提起公訴後，均未悔改，好逸惡勞，不積極找工作以供養生活引用，再以三方交易方式詐財，紊亂交易市場，並使網路買賣交易無論買家或賣家都無法安心交易，增加受損風險，請法官從重量刑，以示懲戒。
中檢指出，李男以臉書暱稱為「劉○方」進行三方詐騙，向黃男（未收到商品）佯稱Ipad pro賣家，再向男子阿勳佯稱中友百貨禮券買家，使黃男匯款2萬至阿勳帳戶，再向阿勳拿取禮券，李男然後變賣禮券得得1萬8000元。李男夫妻以此進行三方交易詐財。
起訴書指出，李男、江女夫婦曾因詐欺罪被起訴，仍不知悔改，以李的臉書暱稱「劉○方」、「許○翔」、「許○ 哲」等帳號，刊登不實買賣交易訊息，再以李的LINE暱稱、江女的LINE暱稱，與不特定民眾進行三方交易詐騙。
李男夫妻一方面刊登虛偽廣告，假冒賣家向買家進行詐騙，同時又假冒買家向網路賣家詐騙，致使遭詐騙的買家匯款至遭詐騙賣家提供的帳戶，再取走賣家的商品變賣牟利，從今年2月至4月止，共作案10件得款15萬餘元。
此外，李男夫妻於今年2月10日向賴姓屋主承租位於中大里區的房屋居住，至4月16日搬離，未受賴姓屋主委託出租房屋，李男夫妻並非房屋的屋主，又假冒屋主租屋詐財，向8名被害人詐財27萬餘元。
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