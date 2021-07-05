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挾私怨散播疫情假訊息引恐慌 男子遭南警送辦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

國內新冠肺炎上月疫情嚴峻，李姓男子向媒體爆料，有北部傳播妹發燒須居家隔離對象，還搭高鐵來台南坐檯，經警方追查確認為不實訊息，前天約談李男，訊後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移請檢方偵辦。李男最重將面臨可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

台南市刑大科偵隊指出，李姓網友在6月7日向媒體爆料「此人（指蔡女）好恐怖，自己需要自主性管理隔離，結果騙醫生沒有發高燒！還搭高鐵下來南部台南坐檯！屢勸不聽只好讓公佈她出來」訊息，引發社會恐慌，警方向南市政府衛生局查證，確認蔡女並非居家隔離或需自主健康管理對象，認定不實訊息，旋即立案偵辦。

警方追查到李姓網友真實身分，本月3日通知住高雄39歲李某到案說明，據知，李與蔡女有債務糾紛而有嫌隙，李到案坦承犯行。

警方指出，李男所為已明顯觸法，訊後依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 14 條散布不實訊息罪，移請橋頭地方檢察署偵辦，最重可處 3 年以下有期徒刑、拘役或科或併科300 萬元以下罰金。

市刑大呼籲，全民防疫期間，民眾從通訊軟體、社群媒體上接收的訊息未必是真實，應先查證內容是否屬實，勿隨意散播、轉傳，以免觸法。

男子挾私怨散播疫情假訊息，引起外界恐慌，南警追查送辦。記者謝進盛／翻攝
男子挾私怨散播疫情假訊息，引起外界恐慌，南警追查送辦。記者謝進盛／翻攝
男子挾私怨散播疫情假訊息，引起外界恐慌，南警追查送辦。記者謝進盛／翻攝
男子挾私怨散播疫情假訊息，引起外界恐慌，南警追查送辦。記者謝進盛／翻攝

新冠肺炎 紓困振興

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