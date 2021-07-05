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男工人為情所困 出言恐嚇還拉扯情敵吃官司

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

22歲楊姓水泥工人因感情糾紛，去年9月間楊以手機傳送訊息給王女，涉嫌恐嚇稱:「我也能說我不小心砍了妳男友」，並拉扯王女男友手臂與上衣，妨害他行動自由。台南地院依楊觸犯恐嚇危害安全及強制罪，判處拘役60天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，楊姓男子因前與王姓女子及王女的楊姓男友有感情糾紛，去年9月7日下午4點47分，楊以手機傳送訊息予王女稱:「我也能說我不小心砍了妳男友」，王女男友看見此恐嚇訊息後心生畏懼。

同一天下午5點20分，楊姓男子前往王女工作超商，見王女男友在店內講手機，竟出手拉扯他手臂與上衣，使他被迫往前，無法停留在店內，以此強暴方式妨害自由行動。

法官審酌，楊因感情糾紛，竟傳送簡訊恐嚇被害人，又在超商內拉扯被害人手臂、上衣，妨害他行使權利，所為並不可取，考量犯後坦認犯行，迄未與被害人達成和解或賠償損害，兼衡職業為水泥工，家庭經濟狀況小康等一切情狀，量處其刑。

22歲楊姓水泥江人，因感情糾紛，以手機傳送恐嚇情敵，並妨害他行動自由。台南地院依楊觸犯恐嚇危害安全及強制罪，判處拘役60天。圖／本報資料照片
22歲楊姓水泥江人，因感情糾紛，以手機傳送恐嚇情敵，並妨害他行動自由。台南地院依楊觸犯恐嚇危害安全及強制罪，判處拘役60天。圖／本報資料照片

恐嚇 超商

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