男工人為情所困 出言恐嚇還拉扯情敵吃官司

22歲楊姓水泥工人因感情糾紛，去年9月間楊以手機傳送訊息給王女，涉嫌恐嚇稱:「我也能說我不小心砍了妳男友」，並拉扯王女男友手臂與上衣，妨害他行動自由。台南地院依楊觸犯恐嚇危害安全及強制罪，判處拘役60天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，楊姓男子因前與王姓女子及王女的楊姓男友有感情糾紛，去年9月7日下午4點47分，楊以手機傳送訊息予王女稱:「我也能說我不小心砍了妳男友」，王女男友看見此恐嚇訊息後心生畏懼。

同一天下午5點20分，楊姓男子前往王女工作超商，見王女男友在店內講手機，竟出手拉扯他手臂與上衣，使他被迫往前，無法停留在店內，以此強暴方式妨害自由行動。