網售運動品牌仿冒襪遭查獲挨告 賺3萬多要陪15萬元

陳姓女子先向大陸地區賣家便宜購買adidas、PUMA等多項知名品牌的仿冒運動襪，於2019年10月至去年7月間透過網拍販售，期間成功賣出約3200件，賺得3萬2000元，檢警循著相關廣告向陳購買6件襪子商品，查證屬實後，持搜索票到陳的住處收查，查扣多樣仿冒商品；新竹地院審理終結，陳趕緊向受侵權的提告公司達成調解並賠償損害15萬元，才獲得緩刑。

經查，陳女先向大陸地區賣價用明顯低於正版商品的價格，購買品牌仿冒運動襪，再到網拍上販售，警方在網路上發現陳的販賣資訊，察覺陳疑有販售仿冒商品情事，展開調查。

警方先以270元購買6件商品，查證屬實後持搜索票至陳女的住處搜索，查扣近百雙adidas仿冒運動襪、千雙PUMA仿冒運動襪，而受侵權的兩家公司，也向陳提告。