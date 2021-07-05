欲以「前債抵銷」贍養費35萬 前妻求償獲賠70萬

小蘋（化名）的前夫傅男未給付贍養費，她向法院聲請給付35萬贍養費、以及35萬違約金，傅男辯稱簽立離婚協議書時，未算到小蘋使用他的信用卡刷卡消費，及他有移轉保單予她，抵銷贍養費，法官以「雙方同意拋棄對對方之剩餘財產分配請求權，及其他一切婚姻關係中所生之財產與非財產上之損害賠償請求權」，判決傅男給付小蘋新台幣70萬元。可提抗告。

小蘋聲請指出，她與傅男原為夫妻，去年10月協議離婚，雙方簽立離婚協議書約定「傅男同意支付小蘋贍養費35萬元，分24期給付，於每月10日前匯款，一期未付，視為全部到期」、「傅男如違反約定，應賠償小蘋35萬違約金，本條違約金分24期給付，於每月10日前匯款，一期未付，視為全部到期」。

事後，傅男未依約定給付贍養費，經小蘋聲請核發支付命令後，傅男仍提出異議而拒絕給付。她遂依離婚協議書約定，請求傅男給付35萬元贍養費、及35萬元違約金。

傅男辯稱離婚協議書未有兩名證人簽名，兩造辦理離婚登記，送至戶政事務所是他提出的離婚書，此份文件兩造並未約定贍養費，故他主張離婚協議書無效。當時他會簽離婚協議書，是基於2人曾經為夫妻，所以他才願意給她一筆錢，因當時他未算到其他信用卡債務（小蘋在婚姻存續期間有使用傅男信用卡刷卡消費，傅因而付了10幾萬元的信用卡費）。

加上傅男離婚時已將一份保單要保人變更為小蘋，該保單他已經繳了17萬元保險費，所以他認為不用依照離婚協議書給付她贍養費及違約金。

2人離婚後，傅男將離婚前以小蘋為被保險人，向新光人壽保險公司投保，並由他繳納保費的保單移轉予小蘋，該保單價值分別為4萬1639元、7697元，故傅男已履行離婚協議書所約定部分債務。

小蘋離婚前持有傅男申辦的台新銀行信用卡附卡，2020年9月份消費款2萬8313元由傅代為繳納，此外她尚有未繳清分期款、消費款，總計7萬9923元，均由主卡持有人即傅男承受債務，以此主張抵銷。

法官以「二人以上證人的簽名」是兩願離婚形式要件，兩造前雖持傅男所提兩願離婚書辦理離婚登記完畢，然非不得事後就隻方財產等事項另行約定，此等財產事項約定，即無需具備「二人以上證人簽名」要件，故傅男主張離婚協議書無效，不足採信。

此外，傅男於簽立離婚協議書時，應就其已知或能預料情事自行斟酌，且離婚協議書業約明「除本協議書另有約定外，雙方同意各自名下之財產歸各自所有，各自名下之債務各自負擔，且雙方同意拋棄對對方之剩餘財產分配請求權及其他一切婚姻關係中所生之財產與非財產上之損害賠償請求權」。