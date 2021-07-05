高雄情殺1死1傷 法院凌晨裁定犯嫌羈押

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄66歲陳姓男子懷疑55歲馬姓前女友另結新歡，前晚闖入馬女住處，撞見54歲林姓男子在場，持水果刀砍傷林致死、馬女輕傷；警方逮捕陳，依殺人罪嫌移送，檢方聲請羈押，橋頭地方法院今天凌晨裁定羈押。

陳姓男子前晚7時許前往馬姓前女友於楠梓區的住處，發現陌生男子機車，認為她另結新歡而心生不滿，打破馬女住處一樓玻璃門，持水果刀、美工刀直闖二樓。陳發現，馬女與林姓男子在屋內，砍傷馬女、刺斷林男左手動脈重傷致死。

案發後，陳不知道林已身亡，獨坐二樓走廊沒逃離現場，警方獲報到場，陳坦承犯案，警詢後依殺人罪嫌送辦。

陳涉殺人罪、殺人未遂罪嫌，昨晚由檢察官聲請羈押；橋頭地院認為，陳涉犯殺人重罪，有高度逃亡可能，有相當理由認有逃亡之虞，非羈押顯難進行追訴、審判，有羈押必要，裁准羈押。

高雄66歲陳姓男子，不滿55歲馬姓前女友另結新歡，砍傷馬女與54歲林姓男子，今晚檢方聲請羈押，地院聲押獲准。記者陳弘逸／攝影
高雄66歲陳姓男子，不滿55歲馬姓前女友另結新歡，砍傷馬女與54歲林姓男子，今晚檢方聲請羈押，地院聲押獲准。記者陳弘逸／攝影
高雄66歲陳姓男子，不滿55歲馬姓前女友另結新歡，砍傷馬女與54歲林姓男子，今晚檢方聲請羈押，地院聲押獲准。記者陳弘逸／攝影
高雄66歲陳姓男子，不滿55歲馬姓前女友另結新歡，砍傷馬女與54歲林姓男子，今晚檢方聲請羈押，地院聲押獲准。記者陳弘逸／攝影

殺人 檢察官

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