高端疫苗董事會阻擋疫苗進口 刑事局：假訊息

刑事警察局今天傍晚指出，網路散布有關高端疫苗董事會成員阻擋疫苗進口，是不實訊息，與事實不符，請民眾不要轉傳！

刑事局說，近日Line通訊軟體群組，發現民眾轉傳貼文1則不實訊息，內容指摘「殘害人命的其中清單：國產的高端生技，被定義防疫國家隊，合作夥伴為東洋藥品現在董事會成員董事長蔡英文、副董兼執行長邱義仁…等名單，看到這些名單就了解為什麼要擋進口疫苗。」，不過相關單位調查高端疫苗法人董事、獨立董事，都與網傳訊息內容不符。

針對不實言論，新境界智庫已在6月2日聲明(https://www.dppnff.tw/article.php?id=1052)：「新境界文教基金會與高端生計疫苗公司和東洋藥品工業公司，從來不曾有任何業務往來。對於網路上流傳的假訊息，刻意將新境界文教基金會的董事背景資歷，亳無事實根據的與上述公司做聯結。」；新境界基金會呼籲，有心人士編造這類荒誕抹黑的謠言，已屬不當行為，更涉及法律責任，特此澄清。

刑事警察局偵查第四大隊將偵辦此不實假訊息案，並呼籲民眾對於未經證實的消息內容切勿張貼或轉傳，避免助長錯誤訊息傳遞，影響國內抗疫工作，民眾如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播、轉傳，以免觸法。