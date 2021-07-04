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高端疫苗董事會阻擋疫苗進口 刑事局：假訊息

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局今天傍晚指出，網路散布有關高端疫苗董事會成員阻擋疫苗進口，是不實訊息，與事實不符，請民眾不要轉傳！

刑事局說，近日Line通訊軟體群組，發現民眾轉傳貼文1則不實訊息，內容指摘「殘害人命的其中清單：國產的高端生技，被定義防疫國家隊，合作夥伴為東洋藥品現在董事會成員董事長蔡英文、副董兼執行長邱義仁…等名單，看到這些名單就了解為什麼要擋進口疫苗。」，不過相關單位調查高端疫苗法人董事、獨立董事，都與網傳訊息內容不符。

針對不實言論，新境界智庫已在6月2日聲明(https://www.dppnff.tw/article.php?id=1052)：「新境界文教基金會與高端生計疫苗公司和東洋藥品工業公司，從來不曾有任何業務往來。對於網路上流傳的假訊息，刻意將新境界文教基金會的董事背景資歷，亳無事實根據的與上述公司做聯結。」；新境界基金會呼籲，有心人士編造這類荒誕抹黑的謠言，已屬不當行為，更涉及法律責任，特此澄清。

刑事警察局偵查第四大隊將偵辦此不實假訊息案，並呼籲民眾對於未經證實的消息內容切勿張貼或轉傳，避免助長錯誤訊息傳遞，影響國內抗疫工作，民眾如接獲來源不明或未經證實的疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播、轉傳，以免觸法。

警方提醒，Line公司已推出「訊息查核官方帳號」(@LINE Fact Checker)，民眾可將有疑慮的訊息連結貼在官方帳號裡，接著就會有專業的組織幫用戶查核事實，該「訊息查核官方帳號」有和「台灣事實查核中心」、「Cofacts 真的假的」、「蘭姆酒吐司Rumor & Truth」、「MyGoPen」等事實查核機構合作。

網傳高端疫苗董事會阻擋疫苗進口，刑事局指出為假消息。記者廖炳棋/翻攝
網傳高端疫苗董事會阻擋疫苗進口，刑事局指出為假消息。記者廖炳棋/翻攝
網傳高端疫苗董事會阻擋疫苗進口，刑事局指出為假消息。記者廖炳棋/翻攝
網傳高端疫苗董事會阻擋疫苗進口，刑事局指出為假消息。記者廖炳棋/翻攝

高端疫苗 警察 假訊息

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