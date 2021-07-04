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高雄情殺1死2傷 死者家屬盼：從重量刑
高雄昨晚傳情殺命案，高雄昨晚傳情殺命案，66歲陳姓男子發現55歲馬姓前女友住處有陌生男子的機車，憤而打破她住處一樓玻璃門，直闖二樓，眼看情敵在場，3人爆衝突，演變成一死兩傷悲劇。死者家屬期盼，能對陳男從重量刑，警方將陳男依殺人罪送辦。
陳男昨晚下班返家途中，繞道前往馬前女友於楠梓的住處；豈料，在騎樓看到其他陌生男子的機車，認為他另結新歡，憤而返家拿水果刀、美工刀興師問罪。
陳男一氣之下，打破馬女住處一樓玻璃門，入內直闖二樓，看見情敵林姓男子（54歲）也在場，3人便爆發衝突，扭打成一團。過程中，陳男砍傷馬女、林男，林逃到騎樓時，最後無力仰躺，失去呼吸心跳，重傷身亡。
馬女因害怕，將自己反鎖在房間內，當下陳男並不知道林已身亡，獨坐在二樓走廊抽菸，沒逃離現場，警方獲報到場，陳坦承犯案被以現行犯逮捕。
陳男事後得知砍死林男，一度崩潰，但對於他與馬女的感情，仍忿忿不平，兩人交往期間，用情很深，開銷幾乎都花再她身上，認為感情被辜負。
死者家屬將對陳男提出刑事告訴及民事賠償，盼能從重量刑，替家人討公道；警方訊後，將陳男依殺人罪送法辦，至於此案是否符合自首要件，仍待檢方釐清。
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