房屋坍塌智障男幸運撿回一命 但母親喪命頓失依靠

高雄鹽埕區五福四路上一棟屋齡逾60年的兩層樓木造民宅，昨天傍晚2樓地板突然倒塌，患有智能障礙的兒子幸運逃出，71歲老母親因遭雜物重壓，救出後送醫不治。由於木造民房經鑑定已是危樓，工務局徵得所有權人同意後今早火速開拆，民政局及社會局後續將把丁姓男子送至機構安置。

這起房屋塌陷意外來得突然，逃出鬼門關的丁姓男子瑟縮在路旁一臉驚恐，據鄰人表示，這棟平房由丁母與兩名智能障礙的兒子住了50多年，因靠回收維生，家裡堆滿雜物，幾年前小兒子身故，剩丁母與大兒子住，沒想到房子倒塌，奪走丁母生命。

工務局副局長黃榮慶昨天第一時間銷假前往現場坐鎮指揮，他表示，這棟木構造建築太老舊，坍塌後請土木技師公會人員到場鑑定已屬危樓，依建築法第81條規定及經專業技師鑑定結果，現況樓地板及屋頂塌陷不宜補強，且鄰棟14號建物也有朽壞，危及公共安全，建議2棟建物立即拆除。工務局昨晚據此徵得所有權人同意，由政府介入開拆，因此連夜張貼公告，並請環保局人員先行清除遺漏在巷弄的雜物，今早10點進場拆除。

工務局調查發現，這棟民宅縱深約15公尺長，但二樓地板其實已從屋後段往屋前方向塌陷2、3次，以致丁姓母子這段時間，蝸居在房屋前段4、5公尺深的空間，與堆積如山的回收雜物共存。