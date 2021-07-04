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女同居人告知「有男友」 台中老總又打又罵她賤貨被告

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

曾任某民營公司總經理的台中黃姓老翁，去年7月間，到羅姓同居人任職的KTV喝酒，後請羅女開車載他到另一家KTV續攤時，聽羅女告知「有男朋友了」，當場勃然大怒，出手毆打羅女，辱罵「賤貨、臭Ｘ巴」，事後還傳訊給羅女友人「會像鬼一樣，隨時出現在她身邊」。羅女提告傷害等罪，台中地院審結，判黃2月徒刑、拘役40天，都得易科。

判決指出，黃姓老翁（68歲）曾任某民營公司總經理，他在多年前在清水區某KTV喝酒消費時，認識在KTV工作的羅姓女子，雙方在去年時已同居一年多。黃在同居期間，會支付羅女的一些生活費用、開銷等。黃在去年7月間，前往羅女的KTV消費、喝酒，酒席結束後，黃又要羅女幫忙開車，前往另家KTV續攤。

二人在車內聊天時，羅女趁機告知黃「有交新男朋友了」，沒想到引來黃不滿，在車內徒手毆打羅女的頭部、臉部。羅女趕緊打電話找蔡姓友人到場幫忙，蔡女到場後，將羅女拉出車外，沒想到黃仍不善罷甘休，追出車外把羅女推倒在地，當街辱罵「賤貨、臭X巴」，隔天黃仍怒氣未消，傳訊給蔡姓女子「轉告她，我會像鬼一樣，隨時出現在她身邊，從現在開始，要怕了」。

羅女遭黃毆打後，受有頭部、額頭、左眼等部位的鈍挫傷，羅女驗傷後向警方提告傷害、恐嚇、公然侮辱等罪。

黃姓老翁到案後，辯稱當天的確有與羅女發生口角，但「喝太醉了，忘了做過什麼」，另外也承認有傳訊給蔡女，但否認羅女看到簡訊後有害怕。

台中地院審結，認定黃涉犯傷害、公然侮辱、恐嚇等罪，且未與被害人達成結解，判刑2月、拘役40天，都可易科，可上訴。

台中市黃姓男子在去年7月間涉嫌毆打、辱罵羅姓女子，並傳訊恐嚇，台中地院依法判刑2月、拘役40天。圖／報系資料照
台中市黃姓男子在去年7月間涉嫌毆打、辱罵羅姓女子，並傳訊恐嚇，台中地院依法判刑2月、拘役40天。圖／報系資料照

KTV 公然侮辱

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