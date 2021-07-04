越南進口謊稱台灣製 「越南王」業者涉詐欺遭判刑

台中市廖姓男子是知名餐廳「越南王」、「港動吃鍋」的負責人，但他為賺取不法獲利，涉嫌從2019年開始，從越南進口河粉原料後，改包裝為台灣生產，讓加盟業者誤信為原料來自台灣，廖以每包加價300元，賣給加盟主，詐得42萬餘元，另外廖為周轉，還偽造合夥人印文、轉賣股權，詐得45萬餘元，台中地院審結，依詐欺等罪，判廖2年6月徒刑，其中1年6月得易科。

判決指出，廖姓男子（30歲）是「越南王」、「港動吃鍋」的負責人，並開放同業加盟，他在2019年4、5月間，為了提升自己的「越南王」品牌價值，涉嫌從越南以每箱（30包）價格1050元進口河粉原料後，指示不知情的員工，在台中潭子的工廠內拆換包裝，並在外包裝上印製「越南王河粉字樣、產地：台灣」，並利用工廠的封口機進行封裝，打印製造日期、有效日期。

廖姓男子隨後在參與各加盟展覽會、招商說明會或簽約時，向加盟主謊稱，原料都是台灣生產，有6家加盟主不疑有他，以每箱1350元的價格購買，2019年5月至12月間，廖一共銷售315箱給6間加盟店，詐得42萬5250元。

另外，廖姓男子在2018年間，與邱姓男子合夥「越南王台積電直營店」，由邱占股45％、廖占股55％，但在2019年間，廖因週轉不靈，急需資金，因此在2019年底，向當時考慮投資的林姓男子謊稱，邱姓合夥人的母親罹患癌症，有資金需求，需要退股，可以45萬元出售股分，雙方談妥後，廖未經邱的同意，製作不實的「結束營業及退出品牌加盟協議書」，並在協議書上偽造邱的署押、指印，詐得45萬元。