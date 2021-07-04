越南進口謊稱台灣製 「越南王」業者涉詐欺遭判刑
台中市廖姓男子是知名餐廳「越南王」、「港動吃鍋」的負責人，但他為賺取不法獲利，涉嫌從2019年開始，從越南進口河粉原料後，改包裝為台灣生產，讓加盟業者誤信為原料來自台灣，廖以每包加價300元，賣給加盟主，詐得42萬餘元，另外廖為周轉，還偽造合夥人印文、轉賣股權，詐得45萬餘元，台中地院審結，依詐欺等罪，判廖2年6月徒刑，其中1年6月得易科。
判決指出，廖姓男子（30歲）是「越南王」、「港動吃鍋」的負責人，並開放同業加盟，他在2019年4、5月間，為了提升自己的「越南王」品牌價值，涉嫌從越南以每箱（30包）價格1050元進口河粉原料後，指示不知情的員工，在台中潭子的工廠內拆換包裝，並在外包裝上印製「越南王河粉字樣、產地：台灣」，並利用工廠的封口機進行封裝，打印製造日期、有效日期。
廖姓男子隨後在參與各加盟展覽會、招商說明會或簽約時，向加盟主謊稱，原料都是台灣生產，有6家加盟主不疑有他，以每箱1350元的價格購買，2019年5月至12月間，廖一共銷售315箱給6間加盟店，詐得42萬5250元。
另外，廖姓男子在2018年間，與邱姓男子合夥「越南王台積電直營店」，由邱占股45％、廖占股55％，但在2019年間，廖因週轉不靈，急需資金，因此在2019年底，向當時考慮投資的林姓男子謊稱，邱姓合夥人的母親罹患癌症，有資金需求，需要退股，可以45萬元出售股分，雙方談妥後，廖未經邱的同意，製作不實的「結束營業及退出品牌加盟協議書」，並在協議書上偽造邱的署押、指印，詐得45萬元。
台中地院審結，認為廖姓男子從事餐廳加盟連鎖的工作，原應誠實經營，對於餐廳加盟店食材河粉的來源產地國家，應如實標示，但為求增加其利潤，將產地為越南之河粉，更換為產地為台灣包裝，藉以欺瞞加盟店負責人，以及為求取得資金週轉，竟偽造與合夥人結束營業及退股品牌加盟協議書，導致被害人分別陷於錯誤而遭詐騙得逞，行為可議，但審酌廖已承認犯行，犯後態度尚可，依詐欺取財、偽造文書罪，判刑2年6月，其中1年6月得易科，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言