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北農、環南爆發群聚 PCR篩檢3610人再增9人確診

影／9人群聚室內直播傳教 南警稽查移衛生局裁罰

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平區一間教會職員和教友共9人，前晚9點多在室內直播傳教群眾，警方接獲民眾檢舉前往查處，9人雖有戴口罩，警方認為室內9人已違反室內5人以上聚會規定者，依違反傳染病防治法移送台南市衛生局裁罰。

市警四分局育平派出所，7月2日晚上9點30分許接獲民眾檢舉安平區某教會內，疑有群聚情事。警方據報前往現場查處，發現教會內有9人同在一處室內進行線上直播傳教，包括吳姓女職員（48歲）和穆姓男教友（37歲）共9人，6男3女在室內群眾。

吳女等人都表示不清處這樣違反群聚規定。警方填寫稽查表函送台南市衛生局裁罰。

警方說，為因應國內COVID-19疫情警戒提升為第3級防疫措施，如以線上直播方式舉行宗教儀式之工作人員，或個別民眾於寺廟、教會(堂)外廣場、廟埕等空曠地點參香、祈禱，仍須遵守「室內5人、室外10人」以下之人數限制

台南市警四分局長甘炎民說，中央流行疫情指揮中心已宣佈全國同步維持疫情三級警戒至7月12日止，民眾務必配合共同防疫，違反停止室內5人以上、室外10人以上聚會規定者，衛生局可處6萬元以上30萬元以下罰鍰，民眾切勿心存僥倖，造成防疫破口。

台南市安平區一間教會職員和教友共9人，在室內直播傳教群眾，警方依違反傳染病防治法移送台南市衛生局裁罰。圖／讀者提供
台南市安平區一間教會職員和教友共9人，在室內直播傳教群眾，警方依違反傳染病防治法移送台南市衛生局裁罰。圖／讀者提供

衛生局 直播 疫情

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