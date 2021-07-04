影／9人群聚室內直播傳教 南警稽查移衛生局裁罰

台南市安平區一間教會職員和教友共9人，前晚9點多在室內直播傳教群眾，警方接獲民眾檢舉前往查處，9人雖有戴口罩，警方認為室內9人已違反室內5人以上聚會規定者，依違反傳染病防治法移送台南市衛生局裁罰。

市警四分局育平派出所，7月2日晚上9點30分許接獲民眾檢舉安平區某教會內，疑有群聚情事。警方據報前往現場查處，發現教會內有9人同在一處室內進行線上直播傳教，包括吳姓女職員（48歲）和穆姓男教友（37歲）共9人，6男3女在室內群眾。

吳女等人都表示不清處這樣違反群聚規定。警方填寫稽查表函送台南市衛生局裁罰。

警方說，為因應國內COVID-19疫情警戒提升為第3級防疫措施，如以線上直播方式舉行宗教儀式之工作人員，或個別民眾於寺廟、教會(堂)外廣場、廟埕等空曠地點參香、祈禱，仍須遵守「室內5人、室外10人」以下之人數限制