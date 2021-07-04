運用衛星篩選變異點 台中巿府查獲沙鹿濫墾山坡地法辦

台中市政府水利局日前查獲沙鹿區榜文段土地，有民眾未依水土保持法規定提出申請，濫墾山坡地成三階平台，總面積逾1公頃，落差高達17公尺，嚴重影響公共安全，已立即要求停工限期改正並移送台中地檢署。水利局呼籲，山坡地開發應遵守水土保持法規定，違法將面臨罰款及刑責。

水利局表示，該民眾在沙鹿區榜文段土地，未依水土保持法提出申請，擅自於該地堆積土石，違規面積近2個足球場大，嚴重造成整體邊坡不穩定；且該地下方緊鄰台灣大道，若遇大雨恐造成土石滑落，將嚴重影響公共安全，已要求水土保持義務人加速進行改善，並依法移送法辦。

水利局表示，山坡地開發利用應依水土保持法規定，提送水土保持計畫，經核定後才能施工，並應依核定計畫施作，不可擅自濫墾土地，如未經申請許可即擅自於山坡地開發，除依法處6至30萬元罰鍰，恐將面臨司法刑責，為服務民眾合法申請需求，水利局提供免費水土保持相關業務諮詢，另設有水土保持服務團，提供現場水土保持技術指導，民眾可撥打服務專線0972-412738洽詢。