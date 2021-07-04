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神奇藥材治駝背？ 攤商以10倍價買 吃了不適才知被騙

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市潘姓、關姓婦人為賺錢牟利，二人涉在2013年間，先購買來路不明的劣質中藥材後，在豐原區傳統市場內，向游姓豬肉攤商謊稱，她們販售的珍貴藥材、藥酒，可治游的駝背等身體狀況，因二人一搭一唱，游陸續買了8萬元的藥材、藥酒，未料服用後卻身體不適，駝背也未見改善，因而提告，台中地院送驗後，認定二人販售的中藥材非藥品，卻謊稱有療效，依詐欺取財罪，分判潘女3月、關女5月徒刑，得易科。

判決指出，潘姓、關姓女子明知道自己販售的龜鹿二仙膠、藥酒、粉光四物等藥材，是來路不明的劣質中藥材，但卻從2013年的1月開始，以一搭一唱的方式，向在豐原區經營豬肉攤的游姓攤商謊稱，她們所販售的是珍貴藥材，可改善體質、解決游駝背、身材瘦弱等問題。

因潘女、關女不斷纏著游銷售，讓游誤認為二女所說為真，陸續購買了一桶30公升藥酒、10包養肝茶、15包龜鹿二仙膏等藥品，花了8萬多元，不過游長期服用後，發現身體不適，而且駝背的狀況也沒有改善，向醫生就診後，並向中藥行詢問，才知購買的藥品，都是低劣的中藥材，而且二人是以高於市價5倍至10倍的價格販售。

游姓男子不甘受騙，報警提告，經台中市衛生局化驗，發現潘女、關女所販賣的龜鹿二仙膏，並非龜板所製造（未含金龜即Chinemys reevesii之DNA），亦未含人蔘成分，另外二女所販售的商品中，也沒有驗出任何可視為藥品成分的其他藥材成分，認定二人以食品謊稱為具有療效的藥品，涉犯詐欺取財罪，依法送辦。

台中地院審理時，潘女、關女都承認犯行，表明願意賠償游的損失，但游不願和解，全案依詐欺取財罪，分判潘女3月、關女5月徒刑，得易科，可上訴。

台中市潘姓、關姓女子涉謊販售的藥酒、中藥材商品具有療效，但實際上無藥品成分，向游詐8萬元，台中地院依詐欺取財罪，將二人判刑。圖／報系資料照
台中市潘姓、關姓女子涉謊販售的藥酒、中藥材商品具有療效，但實際上無藥品成分，向游詐8萬元，台中地院依詐欺取財罪，將二人判刑。圖／報系資料照

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