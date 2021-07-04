莽男為洩壓 竟尾隨男騎士潑水被罰1萬

29歲吳姓男子為宣洩壓力，被控於今年2月22日騎機車尾隨騎乘機車的男騎士，至台南市某停車場入口處時，手持裝有水塑膠瓶騎車行經身旁時，將瓶內水往男騎士身上潑灑後騎車離去，被害人報警法辦起訴。台南地院依吳觸犯強暴侮辱罪，判處罰金1萬元，案可上訴。

判決說，吳為宣洩壓力，今年2月22日晚間7點20分，騎乘機車尾隨騎乘機車男被害人，至台南市中西區某停車場入口處時，持裝有水塑膠瓶，於騎車行經他身旁時，將瓶內水往被害人身上潑灑，旋即騎車離去，以此強暴方式，使人感到難堪、不快，並足以減損聲譽及人格。案經被害人報警法辦起訴。