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莽男為洩壓 竟尾隨男騎士潑水被罰1萬
29歲吳姓男子為宣洩壓力，被控於今年2月22日騎機車尾隨騎乘機車的男騎士，至台南市某停車場入口處時，手持裝有水塑膠瓶騎車行經身旁時，將瓶內水往男騎士身上潑灑後騎車離去，被害人報警法辦起訴。台南地院依吳觸犯強暴侮辱罪，判處罰金1萬元，案可上訴。
判決說，吳為宣洩壓力，今年2月22日晚間7點20分，騎乘機車尾隨騎乘機車男被害人，至台南市中西區某停車場入口處時，持裝有水塑膠瓶，於騎車行經他身旁時，將瓶內水往被害人身上潑灑，旋即騎車離去，以此強暴方式，使人感到難堪、不快，並足以減損聲譽及人格。案經被害人報警法辦起訴。
法官認為，被告吳所為，觸犯刑法第309條第2項強暴侮辱罪。審酌吳不思以平和正當方式宣洩壓力，以強暴方式侮辱告訴人，使告訴人人格尊嚴受損，行為實不足取，復考量犯後坦承犯行，態度尚可，但迄今未與告訴人達成和解等一切情狀，判處罰金1萬元，如易服勞役，以1天1千元折算。
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