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撿到悠遊卡刷了438元...吃官司要罰11倍多
羅姓女子去年11月在新竹一處公車站牌等車，撿到一張陳姓女子遺失、外型標示有竹科科技大廠造型的悠遊卡，羅將其占為己有，一周內將悠遊卡用於搭公車、去超商超市結帳，7次共花費438元，事後遭陳女報警提告；新竹地院審理終結，羅女被依侵占遺失物罪判罰5000元，相當於她花費悠遊卡款項的11倍多。
法官認為，羅女素行良好，不過看到別人遺失物品卻未送至機關招領，反而將其侵占，顯然缺乏尊重他人財產權觀念，考量羅坦承犯行，審酌依侵占遺失物罪判罰5000元。
忽然冒出意外之財真是喜從天降嗎？律師錢炳村指出，無論是路邊拾獲或在不知情狀況下於網路獲得錢財物品，都應當作是他人遺失物，立即交給警方，不要認為是他人不要的東西，以免日後失主主張是遺失物而被追究法律責任。
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