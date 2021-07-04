撿到悠遊卡刷了438元...吃官司要罰11倍多

羅姓女子去年11月在新竹一處公車站牌等車，撿到一張陳姓女子遺失、外型標示有竹科科技大廠造型的悠遊卡，羅將其占為己有，一周內將悠遊卡用於搭公車、去超商超市結帳，7次共花費438元，事後遭陳女報警提告；新竹地院審理終結，羅女被依侵占遺失物罪判罰5000元，相當於她花費悠遊卡款項的11倍多。

法官認為，羅女素行良好，不過看到別人遺失物品卻未送至機關招領，反而將其侵占，顯然缺乏尊重他人財產權觀念，考量羅坦承犯行，審酌依侵占遺失物罪判罰5000元。