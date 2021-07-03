自稱「地下市長」...桃園30名里長貪汙遭判重刑 11人現任恐遭停職

桃園地院依貪汙罪判30名前、現任里長有罪。記者曾健祐／攝影

2013年桃園縣升格前平鎮市爆發里長集體貪汙，時任湧豐里長鄧浪安以採購滅火器向廠商索賄，還自稱是「平鎮地下市長」恐嚇廠商，桃園地院依貪汙罪判鄧等30名里長有罪，其中11人仍是現任里長；桃園市府表示，收到判決將依法停職，並派任公務員暫代里長職務。

桃園市民政局長陳靜航表示，收到法院判決確認適用法條後，將研議是否將11名現任里長停職，因這屆里長任期已過半，停職不會辦補選，而是由區公所或其他單位派任代理里長，維持地方事務順暢，陳也說，為杜絕公務採購私相授受，會嚴格要求依政府採購法程序，避免類似案例發生。

檢調查出，鄧浪安和妻子張麗華為從向平鎮市公所、議員補助款採購滅火器中牟利，2007年至2012年間遊說多名里長一起收回扣，鄧還恫嚇廠商稱「我是平鎮地下市長」，多年收回扣高達400萬元。當時平鎮46個里中，有32名里長遭桃園地檢署依貪汙罪嫌起訴。

法院宣判後，平鎮當地引起關注，不少里長都接到關切電話，無論現任或卸任里長都喊冤，有人說審理時供稱明明沒收錢，鄧浪安也說沒送錢，結果還是被判好幾年，收到判決會再研議上訴。

據了解，案發後鄧浪安少在地方上露面，有的里長說除了在法庭見過人，已經很長一段時間沒看見他，連手機都聯絡不上。

桃園地院依貪汙等罪判鄧浪安10年、張麗華7年8月，其餘11名現任里長、18名前任里長均有罪，2名前任里長無罪。

11名現任里長包括，中正里長曾淑梅、義民里長劉文華、東安里長戴珮宜均2年，緩刑5年，東社里長姜尾鳳、北貴里長吳克釗均3年7月，雙連里長劉邦利3年8月、龍恩里長胡李聰明4年、貿易里長宋子毅4年8月、宋屋里長宋德燿4年5月，復旦里長李文俊5年，均有宣告褫奪公權。

20名前任里長有，葉雲添、王燕惠、涂盛田、葉有福、葉雲星、陳建宏及劉明喜均3年7月，鍾陳義及胡昌星均3年8月、邱子龍4年，涂源琴及戴振榮均4年1月，吳聲灶及沈文生均4年4月，姜瑞英4年5月、江羅淑娥4年8月、鄒貴發4年9月、張文瑞5年4月，曾萬欽及黃廷芝均無罪。