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外縣市營建廢棄物埋在溪州 環保局埋伏查獲3人移送
彰化縣環保局接獲民眾陳情，指稱溪州鄉大同段農地堆置大量營建混合物，多次巡查無所獲，本月2日改為埋伏，徹夜守候，終於查獲兩輛曳引車進場傾倒，1輛挖土機推置廢木材。環保局今天依違反廢棄物清理法移送3名司機，彰化地檢署將擴大追查集團式引入廢棄物傾倒偏鄉。
環保局表示，今年6月間接獲民眾陳情，指出溪州鄉大同段堆置大量廢木材，環保局派員稽查，發現現場確有夾雜廢塑膠、含漆料的廢木材和隔板的營建混合物，環保局人員多次不定時巡查都沒看見車輛進場傾倒，改為埋伏，2日和保七總隊第三大隊第二中隊人員埋伏，直到上午10點，環保人員看見兩輛曳引車進場傾倒，1輛挖土機推置廢木材。
環保局長江培根今天表示，含漆料及防腐劑經加工的木料都不得作為堆肥使用，土地也不供人堆置廢棄物，這次在溪州鄉大同段查獲的營建混合物約3000噸，數量不少，而且鹿港鎮、芳苑鄉等較偏遠地點也發現堆置類似營建混合物，環保局一併移送彰化地檢署，將擴大追查引進廢棄物的集團及廢棄物來源。
載運廢棄物司機和挖手機司機沒有代清除廢棄物許可證照，環保局依違反涉犯廢棄物清理法第46條第1項第4款移送偵辦，可處1年以上、5年以下有期徒刑，至於承租土地的業者另案辦理，移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。
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