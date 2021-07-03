男子遭控猥褻羈押22天 無罪確定獲准刑事補償

夏姓男子遭女網友指控強制猥褻，一度遭羈押22天，案經判決無罪確定，夏男請求刑事補償。士林地院日前准以每日3000元為計算標準，補償新台幣6萬6000元。可聲請覆審。

全案起於夏姓男子民國107年9月間與女網友相約台北市內湖區一處公園見面，女網友事後向警方報案，表示遭夏男上下其手；同年11月間，士林地檢署檢察官訊問後，以夏男涉犯強制猥褻罪且有反覆實施之虞，向法院聲請羈押獲准。

案經士檢起訴，一審的士林地方法院認為罪證不足，判夏男無罪；檢察官提起上訴，二審由台灣高等法院審理，仍認為無充分證據足以證明夏男犯罪，駁回檢察官上訴，夏男無罪確定，進而請求刑事補償。

士林地方法院刑事補償決定書指出，夏男遭羈押後，因提出10萬元保證金，獲准停止羈押，夏男共遭羈押22天。

決定書表示，當時法官受理聲押案時，夏男坦承與女網友見面並有親密肢體接觸，另有監視器錄影翻攝照片等證據，因而認定夏男涉嫌強制猥褻；且夏男當年2月間涉及另起強制猥褻案由台北地檢署偵辦，法官因而認定有反覆實施之虞，裁定羈押並無違法不當。

受理刑事補償案的法官認為，羈押夏男雖無違法不當，但仍會對夏男心理、名譽造成影響，審酌夏男遭羈押時27歲、每月薪資2萬餘元等情狀，認以每日3000元金額折算補償1天為適當，准予補償22天，合計6萬6000元。可聲請覆審。