挪勞健保費填資金缺口 工會理事長侵占5311萬遭起訴

桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會謝姓女理事長，涉嫌私自挪用工會勞、健保專戶5311萬多萬元款項，因工會遲繳勞保費挨罰，桃園市府查核金流才曝光，謝坦承借朋友1000萬元，資金缺口為避免支票跳票才挪用，檢方依侵占罪嫌起訴她，但謝已將侵占保費繳清，不需宣告沒收。

檢調查出，謝女（55歲）擔任理事長期間，負責代收工會會員的勞、健保，依規定得向勞動部勞工保險局、衛福部中央健保署繳納。

她卻從2014年5月至2019年12月間，將存放會員勞、健保的銀行專戶，以語音轉帳方式，將其中351筆款項轉入自己私人的2個帳戶內，侵占高達5311萬8235元，導致芳薰香工會這段期間內，總共遲延繳納勞、健保費，各高達6237萬元、2784萬元。

勞保局、健保署也各對工會裁罰滯納金108萬元、38萬元，經桃園市勞動局、勞保局核對工會勞、健保專戶，察覺金流有異狀，由調查局將謝女移送偵辦。

檢方訊時，謝坦承保管工會勞、健保專戶的存摺、印鑑，也有使用語音轉帳功能，她還說，因自己2014年間有借給朋友1000多萬元，導致出現資金缺口，為避免開立的支票跳票，才會從中挪用款項支付票款。

謝女表示，之後有再想辦法用其他方式填補專戶的資金，雖然有遲延繳納勞、健保費用，但最終都有繳納，滯納金也是她籌資支付。

桃園市政府委託的會計師證稱，經核對工會的勞、健保繳費單，都顯示非由其專戶支出，顯示戶頭有不正常資金移出；檢方也比對銀行交易明細，可證明謝以語音轉帳私自挪用專戶款項。