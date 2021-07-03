他自封「平鎮地下市長」桃園30里長集體貪汙判重刑

桃園市平鎮區2013年爆發里長集體採購弊案，時任湧豐里長鄧浪安向滅火器廠商索賄，並遊說其他29名里長加入收回扣，鄧還恫嚇廠商「我是平鎮的地下市長」；當時平鎮共46里有32名里長遭起訴，法院審理7年多，依貪汙罪判鄧10年，其餘29名里長2至5年不等，僅2名里長無罪，可上訴。

檢調查出，鄧浪安（62歲）和張姓妻子為從向平鎮區公所、議員補助款採購滅火器中謀利，向廠商百歐公司陳姓、百安公司廖姓負責人索賄，雙方達成協議，由鄧向平鎮各里長遊說，可從每支滅火器抽2200元回扣，鄧2007年至2012年間說服29名里長加入，並擔任中間人幫分送賄款。

鄧在2010年間，為尋覓其他可配合的滅火器供應商，向另間公司負責人恫嚇「我是平鎮地下市長」、「平鎮區公所滅火器採購照『規矩』要給他3至4成回扣」，對方婉拒還遭鄧恐嚇「我一通電話打去，你這案子就沒有了」，廠商礙於壓力被迫答應。

檢調發現，鄧多年收回扣高達400萬元，其餘29名里長，各自也收取1萬元至15萬元不等。審理時鄧辯稱收到的錢用來補貼、回饋里民及辦公處，鄧妻則坦承，每個里長都知他們在做滅火器生意，沒有交情的不會去推銷，廖姓廠商供稱，曾和鄧說「你買我們滅火器，可以給你佣金4成」。

桃園地院審理後，依貪汙等罪判鄧浪安10年、鄧的張姓妻子7年8月、現任中正里長曾淑梅2年，緩刑5年、現任義民里長劉文華2年，緩刑5年、現任貿易里長宋子毅4年8月、現任復旦里長李文俊5年、前新英里長張文瑞5年4月、現任宋屋里長宋德燿4年5月。

前北富里長葉雲添判3年7月、前廣達里長鄒貴發判4年9月、前山峰里長吳聲灶判4年4月、前復興里長王燕惠判3年7月、前莊敬里長江羅淑娥判4年8月、前北富里長邱子龍判4年、前南勢里長姜瑞英判4年5月、現任東社里長姜尾鳳判3年7月、現任龍恩里長胡李聰明判4年。

前廣達里長涂盛田判3年7月、現任雙連里長劉邦利判3年8月、前北勢里長鍾陳義判3年8月、現任東安里長戴珮宜判2年，緩刑5年，前平鎮里長涂源琴判4年1月、前復興里長胡昌星判3年8月、現任廣興里長溫秀英判3年8月、前龍興里長葉有福判3年7月、前東勢里長葉雲星判3年7月。