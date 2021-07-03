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愛犬暴衝害女騎士摔斷牙 辯狗會社交「不會闖禍」

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

一名義大利籍男子前年在新竹縣竹北市遛狗，卻放任未繫項圈的小狗在馬路上奔跑，一名女騎士被突然竄出的小狗嚇到而人車倒地，不僅下巴、右手、右腳擦挫傷，上排牙齒也斷裂3根。新竹地方法院依過失傷害判拘役50日，得易科罰金；他上訴辯愛犬「可與人社交」，否認牠肇禍，台灣高等法院撤銷改判，但維持原刑度定讞。

義籍男子與妻女同住，自述家境貧窮，他聲稱愛犬訓練良好，可以跟身邊的人「社交」，就算站在其他大狗或動物面前都不會亂追、失控。2019年2月21日晚間9點，他在竹北市興隆路一段、台科路口遛狗，卻讓未戴項圈的狗自由活動，陳姓女子騎機車沿興隆路由西向東方向行駛，因小狗突然穿越馬路，陳女閃避不及而跌傷。

陳女提告，該名飼主雖坦承當天晚上有從妻子經營的餐廳攜犬隻外出，小狗確實沒繫鎖鏈，但牠後來就因不明原因受驚嚇而逃回餐廳，沒有讓陳姓女騎士受傷。義籍男子說，當時現場除了他的狗外，還有1隻中型流浪犬，他指造成女騎士摔車的「不是我的狗」。

陳姓女子表示，當時看到一條淺棕色的狗出現在正前方，她見狀急煞，接著就摔車了；路人告知她有個外國人在追那隻狗，而當場沒有看到其他犬隻。

新竹地院勘驗路旁監視器畫面，確認肇事犬隻是中型犬、似土狗、毛色偏土黃色、背部毛髮偏深色，但背部偏中間處毛色較淺，和義籍男子養的狗特徵吻合。因飼主任由犬隻狂奔，竹院認定有過失。

義籍男子上訴，高等法院認定他過失不作為致陳女看到狗而失控滑倒受傷，犯修正前刑法過失傷害罪；一審認定陳女也有超速的過失，但二審不認可，撤銷改判。

高院認為義籍男子帶狗外出散步卻沒使用牽繩、狗鍊或其他可防止犬隻侵害他人、妨害交通的舉措，才導致車禍事故，審酌他至今未與被害人和解、被害人傷勢等情狀，判拘役50日定讞。

義大利籍男子在竹北市興隆路一段、台科路口遛狗，卻讓未戴項圈的狗自由活動，陳姓女子夜晚騎機車沿興隆路由西向東方向行駛，因小狗突然穿越馬路，陳女閃避不及而跌傷，上排牙齒斷了3根。台灣高等法院依過失傷害罪判鐵雅力拘役50日，得易科罰金定讞。圖／取自GOOGLE MAP
義大利籍男子在竹北市興隆路一段、台科路口遛狗，卻讓未戴項圈的狗自由活動，陳姓女子夜晚騎機車沿興隆路由西向東方向行駛，因小狗突然穿越馬路，陳女閃避不及而跌傷，上排牙齒斷了3根。台灣高等法院依過失傷害罪判鐵雅力拘役50日，得易科罰金定讞。圖／取自GOOGLE MAP

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