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網傳新竹有確診者任職新竹榮總 調查局逮3網友送辦
環南市場爆發41人確診新冠肺炎，但近期LINE等網路社群仍流竄大量假訊息，包括新竹某社區確診者任職於新竹榮總、彰化里長確診等不實資訊，引發社會恐慌，調查局溯源約談3網友到案，詢後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。
LINE謠傳，「竹東台分院急診下來的…社區現在一堆穿兔保保裝備的防護人員跟警方在社區拉封鎖線了，外籍新娘(確診)，外籍新娘是(榮民醫院看護)」等不實訊息，新竹縣調查站向衛生局查證，非外籍人士確診，且該員也非榮民醫院看護，溯源追查是北部劉姓、黃姓男子散布，今天約談劉、黃到案，2人證實有散布不實訊息，供稱來源是友人轉傳及網路資訊，基於提醒才轉傳他人，詢後移送法辦。
另外，LINE謠傳「彰化縣員林市三多里長夫婦發燒，彰化縣政府公告確診後可能感染南彰化大爆發疫情」假訊息，彰化縣調查站向相關單位查證，確認該里長並無確診，溯源發現是中部詹姓男子散布，上月28日約談詹到案，詹證實有散布不實訊息，坦承未經查證即轉傳至各LINE群組，詢後移送法辦。
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