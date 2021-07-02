快訊

林昶佐嗆柯反遭攤商怒嗆 柯文哲：講543的老百姓不想聽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網傳新竹有確診者任職新竹榮總 調查局逮3網友送辦

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

環南市場爆發41人確診新冠肺炎，但近期LINE等網路社群仍流竄大量假訊息，包括新竹某社區確診者任職於新竹榮總、彰化里長確診等不實資訊，引發社會恐慌，調查局溯源約談3網友到案，詢後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

LINE謠傳，「竹東台分院急診下來的…社區現在一堆穿兔保保裝備的防護人員跟警方在社區拉封鎖線了，外籍新娘(確診)，外籍新娘是(榮民醫院看護)」等不實訊息，新竹縣調查站向衛生局查證，非外籍人士確診，且該員也非榮民醫院看護，溯源追查是北部劉姓、黃姓男子散布，今天約談劉、黃到案，2人證實有散布不實訊息，供稱來源是友人轉傳及網路資訊，基於提醒才轉傳他人，詢後移送法辦。

另外，LINE謠傳「彰化縣員林市三多里長夫婦發燒，彰化縣政府公告確診後可能感染南彰化大爆發疫情」假訊息，彰化縣調查站向相關單位查證，確認該里長並無確診，溯源發現是中部詹姓男子散布，上月28日約談詹到案，詹證實有散布不實訊息，坦承未經查證即轉傳至各LINE群組，詢後移送法辦。

網路謠傳彰化有里長確診。圖／調查局提供
網路謠傳彰化有里長確診。圖／調查局提供
網傳新竹有確診者任職新竹榮總。圖／調查局提供
網傳新竹有確診者任職新竹榮總。圖／調查局提供

LINE 新竹 假訊息 新冠肺炎

延伸閱讀

LINE TAXI協辦打疫苗場地 首日400駕駛受惠

影／基隆山海觀社區3千戶仍沒水 住戶：2天了誰受得了

名人都愛的秘境先筆記！隱身新竹深山的豪華露營地　還有山泉水泳池

啟動擬真機艙、AI教室 新竹忠信學校備妥教學利器

相關新聞

東元經營權父子大戰 黃育仁今告發鈺叡負責人涉背信等罪

電機大廠東元改選董事，父子之爭延燒。東元昨對菱光提起「董事會決議無效之訴」，成為商業法院7月1日上路後的第一樁案件。菱光...

不滿鄰居孩子參加「太陽花」 空軍退校打斷人骨判坐牢

王姓空軍退役中校與公寓鄰居夫婦生嫌隙，也不滿鄰居小孩是參與「太陽花」的學運分子，被控在狹隘梯間持木棍毆打鄰居夫婦；林否認...

弒母犯指看守所蠻多確診還壓新聞 北所駁斥並法辦

男子林偉華懷疑家人在背後說他壞話，和家人口角後持汽油朝胞姊潑灑、縱火，林母葬身火海，他一審被依殺害直系血親尊親屬罪判刑1...

網傳新竹有確診者任職新竹榮總 調查局逮3網友送辦

環南市場爆發41人確診新冠肺炎，但近期LINE等網路社群仍流竄大量假訊息，包括新竹某社區確診者任職於新竹榮總、彰化里長確...

摔裂祖母綠求償千萬 無哥倫比亞「三相物」賠43萬

范姓商人所有的77克拉天然祖母綠寶石，3年前拿給潘女等人鑑賞，潘女未謹慎拿好掉落，致祖母碎裂、正面凹洞、側面3處小缺角，...

大肚山莊拒收性侵治療 楊瓊瓔：羈押期滿恐縱狼回社區

性侵犯刑後強制治療目前全安置在台中監獄內大肚山莊，但大法官釋字第799號解釋治療處所不能設在監獄內，須限期遷移，導致性侵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。