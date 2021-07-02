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弒母犯指看守所蠻多確診還壓新聞 北所駁斥並法辦

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子林偉華懷疑家人在背後說他壞話，和家人口角後持汽油朝胞姊潑灑、縱火，林母葬身火海，他一審被依殺害直系血親尊親屬罪判刑17年。台灣高等法院昨開庭時，林卻稱「看守所有蠻多確診者」，希望下次以遠距視訊方式開庭，台北看守所指林所言與事實完全不符，將依傳染病防治法函送偵辦。

北所表示，收容人實施分艙收容與動線分流，針對新收入所、出庭還押、戒護外醫返回或有疑似症狀者，均施予必要的隔離檢疫措施，目前根本沒有任何職員或收容人確診新冠肺炎

林與家人同住在新北市新店區中興路三段的公寓，雙親將客廳改裝成店面，經營彩券行。台北地檢署起訴指出，去年1月28日春節期間，林懷疑父親、胞姊在背後說他壞話，與家人爭執後離家出走；當天晚間9點，他提汽油桶返家，見父親、胞姊在聊天，又與胞姊爆發口角，盛怒之下朝胞姊潑灑汽油縱火，彩券行一時間陷入火海，另延燒隔鄰洗車場。

警消人員獲報前往馳援，林的父親、胞姊已逃離火海，消防員撲滅火勢後，發現家中倒臥在地的林母全身大面積燒燙傷，經送醫急救仍不治。

高等法院昨天開庭時，林的律師聲請消防署再行鑑定，以確認林是否有殺人故意。法官詢問「連未必故意都沒有？是過失致死嗎？」，律師回答「最多是過失致死」。公訴檢察官認為，林偉華縱火後馬上逃離，沒有去注意火勢大小，顯有殺人未必故意。

因新冠肺炎疫情三級警戒未解除，林偉華要求法官下回開庭時能採在看守所遠距訊問的方式進行，他聲稱「看守所有蠻多確診者」，若得到法院開庭將有群聚風險。法官允諾，但疑惑「看守所有確診者嗎？」林斬釘截鐵地說「有，但『新聞都被壓下來』」。

法官表示，疫情或許在12日就解封，本件候核辦，但對林聲稱「看守所有確診病患」的說法存疑。

台北看守得知後，嚴正駁斥林的說法，並指自疫情爆發開始，即依據中央流行疫情指揮中心防疫指引，以及法務部矯正署所函頒的各項防疫措施，落實全體職員健康監測，每日上班一律量測體溫、詢問身體狀況。

對於林偉華在高院的發言，北所認為已涉嫌違反傳染病防治法第63條或社會秩序維護法第63條第1項第5款規定，將依傳染病防治法函送偵辦。

男子林偉華縱火害母親葬身火場，台灣高等法院1日下午開庭時，林以新冠肺炎疫情為由，希望下回能採在看守所遠距視訊方式進行。林聲稱「看守所有蠻多確診者」，台北看守所得知後嚴正駁斥，並將依傳染病防治法函送偵辦。記者王宏舜／攝影
男子林偉華縱火害母親葬身火場，台灣高等法院1日下午開庭時，林以新冠肺炎疫情為由，希望下回能採在看守所遠距視訊方式進行。林聲稱「看守所有蠻多確診者」，台北看守所得知後嚴正駁斥，並將依傳染病防治法函送偵辦。記者王宏舜／攝影

疫情 新冠肺炎 縱火 殺人

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