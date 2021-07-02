不滿鄰居孩子參加「太陽花」 空軍退校打斷人骨判坐牢

王姓空軍退役中校與公寓鄰居夫婦生嫌隙，也不滿鄰居小孩是參與「太陽花」的學運分子，被控在狹隘梯間持木棍毆打鄰居夫婦；林否認打人，台北地方法院審理，採被害人證述、傷單，依傷害罪判王有期徒刑8月。可上訴。

刑法第277條普通傷害罪可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，不過，實務上判拘役、得易科罰金有期徒刑者為多，王判刑8月，如不上訴，要坐牢，合議庭量刑重。

王與被害夫婦同住台北市松山區一處公寓的三、四樓，2019年8月1日，雙方在樓梯間狹路相逢，王先撞女鄰居肩膀，再取出木棍朝2人揮擊，擊中男鄰居背部，女鄰居想制止，再遭王出拳毆擊肩、背部，被害人提告，檢方起訴王。

法院開庭，王否認犯罪，稱以前在部隊服役，連三線二星的警察看到他都得敬禮，發誓沒有打人，另指著旁聽席上的被害夫婦的兒子說「這個人是太陽花的恐怖分子，打了我3次」等。

被害的男鄰居稱，跟王是鄰居，以前沒有仇，但王最近2、3年常騷擾他，當天王打完人後還拿木棍、螺絲起子揮舞。

被害的女鄰居稱，王無預警在梯間擋她，她制止王打人，王就一拳打在她鎖骨上，她先上班，下班再去看醫生，發現被打的骨頭已斷裂。

法官認為，依驗傷單顯示，被害人確有遭鞭打的長條狀紅痕、骨折瘀青，此外，王犯案後，2019年12月又持木棍敲打被害人的家，有松山分局違反社維法裁罰3000元的罰單可證，認定王犯傷害罪。

判決書指出，王僅因被害人房屋漏水，及他們的兒子是太陽花學運成員，進而對被害人不滿，恣意傷人，情緒管控及法治觀不佳，除未表示歉意外，還於審理中多次言詞攻擊被害人、被害人的家庭成員，毫無悔意。