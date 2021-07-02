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東元經營權父子大戰 黃育仁今告發鈺叡負責人涉背信等罪

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

電機大廠東元改選董事，父子之爭延燒。東元昨對菱光提起「董事會決議無效之訴」，成為商業法院7月1日上路後的第一樁案件。菱光科技董事長黃育仁今親赴台北地檢署，告發鈺叡及達勝伍創業投資公司負責人郭冠群，違反證交法及涉刑法背信等罪。

東元集團會長黃茂雄與黃育仁父子之爭白熱化。東元昨日表示，黃育仁今年6月21日涉及違法操控菱光董事會，使東元及子公司東安投資的法人代表董事無法行使職權，在商業法院對菱光提起「董事會決議無效之訴」。

東元昨日指出，菱光21日召開視訊董事會，黃育仁在會中以「股東會有東元相關議題」為由，強制東元及東安投資法人代表董事下線，並對董事消音。

東元並表示，黃育仁濫用利益迴避，疑似利用職權掌控視訊會議系統操作權限，限制董事參與討論決議股東常會開會日期，操作董事會議案表決結果，21日視訊董事會作成的決議應屬無效。

東元昨日說，黃茂雄近期還聯合達勝集團及郭冠群等人組成新公司鈺叡，6月21日宣布以約18億元，公開收購菱光50.1%股權。而今日黃育仁展開反擊，下午在律師陪同下赴被北檢遞狀告發郭冠群。

黃育仁的委任律師指出，鈺叡於今年6月21日向金管會申報公開收購菱光已發行普通股股份最低數量為6,352,750股，此一公開收購案，諸多媒體報導係介入東元經營權之爭。

但鈺叡涉嫌於公開收購說明書虛偽隱匿，郭冠群涉嫌違反證券交易法公開收購說明書不實等罪。此外，鈺叡為達勝伍創投出資50％公司，達勝伍創投的股份高達七成以上為壽險公司所投資，達勝伍創投負責人也為郭冠群。

郭冠群明知壽險資金不得繞道介入他公司經營權，此有諸多媒體有關保險局一再要求報導可佐，卻遭媒體報導利用壽險資金介入東元公司經營權之爭，涉嫌違背壽險公司付託，有違反刑法背信罪嫌。

菱光科技董事長黃育仁今親赴台北地檢署，反告發鈺叡及達勝伍創業投資公司負責人郭冠群，違反證交法及涉刑法背信等罪。記者賴佩璇／攝影
菱光科技董事長黃育仁今親赴台北地檢署，反告發鈺叡及達勝伍創業投資公司負責人郭冠群，違反證交法及涉刑法背信等罪。記者賴佩璇／攝影

東元 黃茂雄 黃育仁 東元電機

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