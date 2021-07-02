摔裂祖母綠求償千萬 無哥倫比亞「三相物」賠43萬

范姓商人所有的77克拉天然祖母綠寶石，3年前拿給潘女等人鑑賞，潘女未謹慎拿好掉落，致祖母碎裂、正面凹洞、側面3處小缺角，范以他的祖母綠產自哥倫比亞，市價3000萬，殘值僅餘850萬，提起損害賠償，要求潘女賠1000萬，台中地院法官囑託中華民國珠寶玉石鑑定所鑑定出范的祖母綠無「三相物」，無從認定產自哥倫比亞，原始價值為349萬餘元，碎裂後為306萬餘元，法官判潘女賠范43萬餘元。

范姓商人主張，他於2018年6月4日將他所有產自哥倫比亞天然祖母綠寶石，攜至台中市區友人家，供潘女及黃女鑑賞。未料，潘女未經他同意，即徒手拿取祖母綠玩賞並自拍，然因未謹慎拿取導致祖母綠掉落至玻璃桌面，使祖母綠產生碎裂、正面凹洞、側面3處小缺角，及表面出現霧花情況。

潘女當下允諾賠償，但後來潘女避不見面未賠償。范表示他的祖母綠原市價約3000萬元，然因潘女過失導致損害，目前殘值僅餘850萬元。因訴訟費用考量，僅請求1000萬元損害。

潘女坦承未謹慎拿取祖母綠，導致祖母綠掉落至玻璃桌面，而受有損害。然祖母綠重量雖達77克拉，但市場並非僅以克拉數為判斷價值，范的祖母綠僅係「極微油、green」品質

，並非「無油、vivid green」最高等級，市場上與范祖母綠同級的祖母綠價值均未達3000萬元，范主張祖母綠原始價格及受損後價格均屬過高。

法官審理時，范提出伊犁寶石鑑定中心之寶石鑑定書為證，證明祖母綠顏色、透明度、尺寸及重量及產地為哥倫比亞，並聲請傳喚伊犁寶石鑑定中心的顧問鑑定師到庭說明祖母綠原始價值為3000萬元，而殘值為850萬元。

但潘女質疑范所提出的伊犁寶石鑑定中心寶石鑑定書，關於該祖母綠體積大小測量誤差甚大，范另提出伊犁寶石鑑定中心所出具之更正信函，表明因未發覺電子量尺電力不足導致測量產生重大誤差，經再次測量該祖母綠價格應為920萬元至1550萬元之間。

惟伊犁寶石鑑定中心之測量數據，既有嚴重誤差情事，已難使法官為范有利心證，經雙方合意由法官囑託中華民國珠寶玉石鑑定所，鑑定該祖母綠原始價值為349萬7000元，受損後的價格為306萬6000元，損害導致價值減損為43萬1000元。