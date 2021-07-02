大肚山莊拒收性侵治療 楊瓊瓔：羈押期滿恐縱狼回社區

性侵犯刑後強制治療目前全安置在台中監獄內大肚山莊，但大法官釋字第799號解釋治療處所不能設在監獄內，須限期遷移，導致性侵加害人無處安置。國民黨立委楊瓊瓔今指出，有1張姓加害人羈押期10日將屆滿，屆時恐縱狼回社區。

衛福部心口司司長諶立中表示，有再犯之虞，一定要收進來進一步治療，只是放哪的問題；大肚山莊地點雖被認定違憲，但大法官仍允許有3年緩衝期，只是因這段時間都在防疫才稍微拖到；對張姓個案，下周二將與法務部討論安置方式。

法務部矯正署矯正醫療組專委劉盺蓉則說，衛福部會兼顧人權與社區安全需求，協助各縣市處理，下周二開會解決個案問題，但仍強調不能忽視人權。

楊瓊瓔表示，張姓性侵犯加害人是在5月10日犯下性侵案件，遭逮捕後將羈押至7月10日；台中市衛生局認定張男自我控制再犯預防無成效後，6月15日台中地院裁定應入相當處所施以強制治療至其再犯危險顯著降低為止。

6月18日台中市家防中心發函衛福部大肚山莊（位於台中監獄）要求同意張男入住，但28日中監函復拒絕。楊瓊瓔說，張男第一次羈押至7月10日期滿，若屆時法院不同意繼續羈押，大肚山莊又仍拒絕受理安置，恐造成社區治安疑慮。

台中市家防中心高級社工師蔡佳螢也說，該案屬自我控制再犯無成效案件，但羈押只到本月10日，無法銜接行後強制治療，恐造成社區治安顧慮，其他各縣市也有類似問題。