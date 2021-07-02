財產被扣辯與詐團老公多年未見 法官查出2人前年才產女

詐騙集團詐財2億餘元，部分款項流入女子小蘋（化名）的銀行戶頭，檢察官認為小蘋涉嫌違反洗錢防制法等，向台中法院聲請查扣小蘋所買的股票等獲准，她不服提起抗告，辯稱此案與她的丈夫魏男有關，但魏長年居住馬來西亞，她與魏多年未見無感情，但二審查出魏於2013年潛逃馬國後，小蘋多次前往馬國，更於前年產下次女，足證2人夫妻關係緊密，合議庭認小蘋抗告無理由，予以駁回。不得再抗告。

小蘋抗告說，她經偵訊時始知悉本案係與她的丈夫魏男有關，但魏長年居住於馬來西亞，因對她肢體及精神暴力，2人並不和睦，已多年未見，而魏於馬來西亞結交女友並另組家庭育有子女，她與魏的關係名存實亡。

多年來家中經濟均由她從事酒店陪侍工作支撐，姑不論魏是否確涉有詐欺等罪嫌，魏對她業無感情，依一般常理，果若魏涉有詐欺等罪嫌而有犯罪所得，殊難想像魏會將犯罪所得交給她。檢察官指控她涉詐欺等罪嫌，顯屬無據。

小蘋又稱，一審裁定扣押的有價證券，雖是她於2020年5月所買入42仟股巨虹電子股份有限公司股票，惟交割股款資金來源為她於2017年5月始於「臉書」及「蝦皮」等網路商店經營女裝服飾直播買賣貨款，父親贈與金錢及酒店上班積蓄，顯與本件犯罪行為欠缺具體關聯性，應不予扣押。

台中高分院合議庭以魏男於2013年潛逃至馬來西亞後，小蘋於2013年至2020年間即有多次出入境馬來西亞紀錄，而小蘋與魏的次女亦於2019年10月間出生，足見2人的夫妻關係緊密，顯非如抗告中所述，兩人多年未見已無感情等情事。

此外，從檢察官扣押裁定聲請書及卷證資料顯示，小蘋並無正常的薪資收入，所持有的新竹第三信用合作社及華南銀行帳戶，自魏2013年潛逃至馬來西亞後，即有多筆不明現金款項流入，並由詐欺集團共犯匯入多筆款項入帳戶內，而小蘋以華南銀行帳戶作為證卷交易帳戶，並習慣將新竹第三信用合作社帳戶的款項轉入華南銀行交割戶，藉此透過買賣股票方式進行洗錢之嫌。