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單戀超商女店員 台南水泥工槓上對方男友動手找碴挨告

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市22歲楊姓水泥工與王姓超商女店員及其男友有感情糾紛，去年9月7日下午4時傳送訊息給王女稱「我也能說我不小心砍了XXX（王女男友）」，相隔約30分鐘，他直接趕到王女工作超商，看到其男友在現場講手機，雙方發生口角，楊出手拉扯對方手臂及上衣，警方據報後到場處理，楊表示，一時氣不過才動手。台南地院認楊犯恐嚇危害安全、強制罪，應執行拘役60日。

楊在警詢及偵查中坦承不諱，與王女及其男、王女同事等人證述情節大致相符，並兩人手機對話截圖，及現場勘驗監視器錄影畫面等相關證物，認楊的自白與事實相符。

台南地院審酌，楊因感情糾紛，竟傳送簡訊恐嚇王女男友，又在超商內拉扯其手臂、上衣，妨害他行使權利，所為並不可取；考量他犯後坦認犯行，惟迄未與對方達成和解或賠償損害，兼衡其其教育程度、職業及家庭經濟狀況，分別量處其刑度。

台南地院認楊犯恐嚇危害安全罪，處拘役30日，又犯強制罪，處拘役50日，應執行拘役60日，可易科罰金，全案可上訴。

台南地院認楊姓男子犯恐嚇危害安全罪，處拘役30日，又犯強制罪，處拘役50日，應執行拘役60日，可易科罰金，全案可上訴。圖／本報資料照
台南地院認楊姓男子犯恐嚇危害安全罪，處拘役30日，又犯強制罪，處拘役50日，應執行拘役60日，可易科罰金，全案可上訴。圖／本報資料照

恐嚇 超商 監視器

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