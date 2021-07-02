縱火燒死無辜6人卻逃死定讞 最高法院判決理由曝光！

湯景華。圖／聯合報系資料照片 男子湯景華7年前與翁姓男子口角官司敗訴，半夜縱火燒機車，害死翁6名親人，歷審均依殺人罪判死刑，台灣高等法院更二審4月29日依殺人罪第四度判湯死刑；最高法院今撤銷原判決，自為改判無期徒刑，褫奪公權終身定讞。

最高法院刑事發言人徐昌錦指出，湯景華放火燒機車時，原沒有打算把人燒死，可是他可以預見火會延燒到房子，而把屋內的人燒死，他認為即使如此也不在乎。

他說，湯景華基於這種心態放火燒死房內6人，屬於殺人間接故意，而非直接故意，不符合兩公約規定要判處死刑必須具備殺人直接故意的要件，依法撤銷原判決改判無期徒刑，褫奪公權終身。

徐昌錦說，此與另案死刑定讞的翁仁賢案不同，翁是明知道放火會把人燒死，仍執意在家門口放火，活活燒死屋內的6名親人，此屬於殺人的直接故意，跟本案的間接故意不相同。

最高法院指出，湯景華既然是基於不確定故意而殺人，雖使被害人家屬痛失至親，所受心靈傷痛難以平復，但依兩公約規定不能處死刑，認為更二審判決量刑並非合法，而此部分不影響事實認定，因此自為判決。

最高法院認為，湯景華判無期徒刑定讞，依法在監執行逾25年，且有悔改實據，才能假釋出獄，湯景華到可以假釋時已是逾75歲年邁的人，對於湯景華量處無期徒刑，使他在監獄中長期隔離並矯正，與罪責相當。