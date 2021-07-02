快訊

遭市場攤商當面嗆「你有關心過嗎？」林昶佐回應了

要錢要玩不要命：歐國盃足球大感染？歐洲第N波爆發疫情

聽新聞
test
0:00 / 0:00

燒死無辜6人免死定讞 被害家屬律師：令人生氣很沒有公理

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

男子湯景華7年前與翁姓男子口角官司敗訴，半夜縱火燒機車，害死翁6名親人，歷審均依殺人罪判死刑，台灣高等法院更二審4月29日依殺人罪第四度判湯死刑；最高法院今撤銷原判決，自為改判無期徒刑，褫奪公權終身定讞。被害人家屬委任律師謝智潔指出，最高法院判決令人失望、生氣，家屬一定無法接受。

謝智潔表示，最高法院今天自為判決令人失望，對家屬來講一定很難接受，湯景華畢竟涉及6條人命，是近年死亡人數最高的，好像在台灣殺死6個人依然可以逃脫死刑，對家屬的衝擊、對社會觀感都不好。

她說，湯景華全部否認犯罪，完全沒有悔過的心，最高法院還讓他無期徒刑，「很沒有公理」，且最高法院開生死辯，也沒有讓她們參加，「開完生死辯就自己決定了」。

針對最高法院以湯景華是不確定殺人故意為由，依兩公約規定不得判死，謝智潔認為，最高法院太限縮兩公約的定義，玩弄文字遊戲，兩公約重點是「不可饒恕、罪大惡極」之罪，假設總統府元旦升旗，有人丟炸彈，這也是不確定犯罪故意，但難道知不知道說丟一顆炸彈，升旗台旁邊的民眾會死傷慘重？

謝智潔說，不能扭曲兩公約原本的意思，而認為「不確定故意」就不能處死，重點還是要看犯罪行為和惡行，英文中的「蓄意」不代表翻譯成中文「不確定殺人故意」就不能判死，最高法院如此解釋，未來相關案件是否都不能判死刑？

湯景華。圖／聯合報系資料照片
湯景華。圖／聯合報系資料照片

殺人 死刑 炸彈

延伸閱讀

《YOUNG GUNS》改拍電影糾紛 漫畫家林政德免賠確定！

麵包師被控性侵殺死女大生 最高法院駁回非常上訴

針插手指凌虐3歲女童致死 主嫌一審無期徒刑

賓州高院推翻性侵 「天才老爹」獲釋高舉勝利手勢回家

相關新聞

逃死！縱火燒死6人四度判死 最高法院自為改判無期定讞

男子湯景華7年前與翁姓男子口角官司敗訴，半夜縱火燒機車，害死翁6名親人，歷審均依殺人罪判死刑，台灣高等法院更二審4月29...

手術刀猛刺女友血流如注 還拍她受傷照傳300人群組羞辱

桃園陳姓男子在網路假賣球鞋騙錢，還加入詐騙集團當車手提領被害人現金，又不滿李姓前女友提分手，一氣之下竟朝她拳打腳踢，更拿...

單戀超商女店員 台南水泥工槓上對方男友動手找碴挨告

台南市22歲楊姓水泥工與王姓超商女店員及其男友有感情糾紛，去年9月7日下午4時傳送訊息給王女稱「我也能說我不小心砍了XX...

廢死派當年力主全盤接受兩公約 殺6人不能判死國人承擔

男子湯景華半夜縱火燒死6人，四度遭處死刑，最高法院今卻自為判決，改判湯無期徒刑，不僅掀起輿論熱議，也再度挑起我國為何毫不...

縱火燒死無辜6人卻逃死定讞 最高法院判決理由曝光！

男子湯景華7年前與翁姓男子口角官司敗訴，半夜縱火燒機車，害死翁6名親人，歷審均依殺人罪判死刑，台灣高等法院更二審4月29...

燒死無辜6人免死定讞 被害家屬律師：令人生氣很沒有公理

男子湯景華7年前與翁姓男子口角官司敗訴，半夜縱火燒機車，害死翁6名親人，歷審均依殺人罪判死刑，台灣高等法院更二審4月29...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。