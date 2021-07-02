燒死無辜6人免死定讞 被害家屬律師：令人生氣很沒有公理

男子湯景華7年前與翁姓男子口角官司敗訴，半夜縱火燒機車，害死翁6名親人，歷審均依殺人罪判死刑，台灣高等法院更二審4月29日依殺人罪第四度判湯死刑；最高法院今撤銷原判決，自為改判無期徒刑，褫奪公權終身定讞。被害人家屬委任律師謝智潔指出，最高法院判決令人失望、生氣，家屬一定無法接受。

謝智潔表示，最高法院今天自為判決令人失望，對家屬來講一定很難接受，湯景華畢竟涉及6條人命，是近年死亡人數最高的，好像在台灣殺死6個人依然可以逃脫死刑，對家屬的衝擊、對社會觀感都不好。

她說，湯景華全部否認犯罪，完全沒有悔過的心，最高法院還讓他無期徒刑，「很沒有公理」，且最高法院開生死辯，也沒有讓她們參加，「開完生死辯就自己決定了」。

針對最高法院以湯景華是不確定殺人故意為由，依兩公約規定不得判死，謝智潔認為，最高法院太限縮兩公約的定義，玩弄文字遊戲，兩公約重點是「不可饒恕、罪大惡極」之罪，假設總統府元旦升旗，有人丟炸彈，這也是不確定犯罪故意，但難道知不知道說丟一顆炸彈，升旗台旁邊的民眾會死傷慘重？