手術刀猛刺女友血流如注 還拍她受傷照傳300人群組羞辱

陳男不滿女友提分手，拿手術刀猛刺她左胸，檢方依殺人未遂罪嫌起訴他。示意圖／ingimage 桃園陳姓男子在網路假賣球鞋騙錢，還加入詐騙集團當車手提領被害人現金，又不滿李姓前女友提分手，一氣之下竟朝她拳打腳踢，更拿手術刀朝李左胸猛刺，害對方血流如注送醫緊急縫合才撿回一命，李傷痕累累還被毆成熊貓眼，檢方偵結依殺人未遂、詐欺等罪嫌起訴他。

檢警調查，陳男（29歲）去年5月26日不滿李女提分手，他企圖挽回卻發生大吵，2人凌晨4點多激烈拉扯，陳對李的頭部、肚子拳打腳踢，還隨手拿了1把手術刀猛刺進她左胸，李女傷痕累累，被打成熊貓眼、多處撕裂傷，緊急送醫搶救才撿回一命。

陳刺殺李女後仍不罷休，還拍她受傷的照片到手機微信群組內，並稱「妳被打真的不是沒有原因」、「跟外面男人一起串通要洗我兄弟！」「人在做天在看」等語，損毀裡李的名譽。

另檢方還查出，陳男去年5月還以化名，在臉書假冒拍賣NIKE球鞋，向3名網友詐得8220元。同年8月，陳又加入詐騙集團擔任車手，依指示到台南市分4次提領被害人1萬2000元現金，得手後將贓款上繳集團，自己則獲利其中3％為報酬。

檢方訊時，陳坦承和李女爭吵拿手術刀刺她，對方受傷後還拍照傳到300多人的微信群組；李女也提出驗傷證明，醫院治療時也在她傷口處取出刀片，李的父親也證稱，獲報到場見女兒流很多血，臉部也有受傷，地上還有手術刀。

另陳男網路假賣球鞋、擔任車手取款部分，陳也坦承不諱，並有被害人提出對話截圖、金流明細佐證。檢方偵結依殺人未遂、誹謗，詐欺等罪嫌起訴他。