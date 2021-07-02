《YOUNG GUNS》改拍電影糾紛 漫畫家林政德免賠確定！

漫畫《YOUNG GUNS》曾創下台灣漫畫最高數百萬冊銷售量，電影製作公司「吉時娛樂」和作者林政德合作欲推出真人版電影，但林政德2016年突中止授權，吉時娛樂提民事訴訟，要求林政德賠償製作成本、政府獎勵金等共700多萬元；一審判林政德須賠償517萬多元，二審逆轉改判林政德免賠，最高法院駁回上訴，全案確定。

林政德的代表作品《YOUNG GUNS》主要描述校園生活、棒球社團故事，1990年10月開始在《星期漫畫》雜誌連載，之後再以單行本方式出版，20年期間共有12本。吉時娛樂公司曾製作電影《雞排英雄》、《陣頭》皆創下破億票房。

《YOUNG GUNS》2012年簽約授權給吉時娛樂，製作真人版電影，未料2016年林政德以合約過期為由中止合約，導致吉時娛樂損失龐大，向林政德及經紀人陳治華提告求償，且2014雙方有換過約，授權期限應從換約後起算，這是單方面解約，林政德、陳治華須負賠償責任。

林政德、陳治華抗辯，吉時娛樂授權合約在2012年簽署，明定授權期限為3年，但吉時娛樂2016年要開拍時，已超過授權期限，他們有權中止合約。

台北地方法院一審判林政德須賠償吉時娛樂517萬多元；智財法院二審則認為，雙方簽約約定「3年半」內沒有開拍，林政德有權中止合約，而時間應該由原簽訂合約2012年7月1日開始起算，而不是由換約的時間起算，因此認定林政德2016年中止合約有理由，改判林免賠；最高法院駁回上訴，林政德免賠確定。