快訊

遭市場攤商當面嗆「你有關心過嗎？」林昶佐回應了

要錢要玩不要命：歐國盃足球大感染？歐洲第N波爆發疫情

《YOUNG GUNS》改拍電影糾紛 漫畫家林政德免賠確定！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

漫畫《YOUNG GUNS》曾創下台灣漫畫最高數百萬冊銷售量，電影製作公司「吉時娛樂」和作者林政德合作欲推出真人版電影，但林政德2016年突中止授權，吉時娛樂提民事訴訟，要求林政德賠償製作成本、政府獎勵金等共700多萬元；一審判林政德須賠償517萬多元，二審逆轉改判林政德免賠，最高法院駁回上訴，全案確定。

林政德的代表作品《YOUNG GUNS》主要描述校園生活、棒球社團故事，1990年10月開始在《星期漫畫》雜誌連載，之後再以單行本方式出版，20年期間共有12本。吉時娛樂公司曾製作電影《雞排英雄》、《陣頭》皆創下破億票房。

《YOUNG GUNS》2012年簽約授權給吉時娛樂，製作真人版電影，未料2016年林政德以合約過期為由中止合約，導致吉時娛樂損失龐大，向林政德及經紀人陳治華提告求償，且2014雙方有換過約，授權期限應從換約後起算，這是單方面解約，林政德、陳治華須負賠償責任。

林政德、陳治華抗辯，吉時娛樂授權合約在2012年簽署，明定授權期限為3年，但吉時娛樂2016年要開拍時，已超過授權期限，他們有權中止合約。

台北地方法院一審判林政德須賠償吉時娛樂517萬多元；智財法院二審則認為，雙方簽約約定「3年半」內沒有開拍，林政德有權中止合約，而時間應該由原簽訂合約2012年7月1日開始起算，而不是由換約的時間起算，因此認定林政德2016年中止合約有理由，改判林免賠；最高法院駁回上訴，林政德免賠確定。

電影 民事訴訟 雞排

延伸閱讀

麵包師被控性侵殺死女大生 最高法院駁回非常上訴

二審檢察署「三專生」 北檢6主任檢察官入圍　

輪調二審檢察官缺12人 票選委員公布建議名單

把客艙長調職成地勤 遠東航空違法確定要付資遣費！

相關新聞

逃死！縱火燒死6人四度判死 最高法院自為改判無期定讞

男子湯景華7年前與翁姓男子口角官司敗訴，半夜縱火燒機車，害死翁6名親人，歷審均依殺人罪判死刑，台灣高等法院更二審4月29...

手術刀猛刺女友血流如注 還拍她受傷照傳300人群組羞辱

桃園陳姓男子在網路假賣球鞋騙錢，還加入詐騙集團當車手提領被害人現金，又不滿李姓前女友提分手，一氣之下竟朝她拳打腳踢，更拿...

財產被扣辯與詐團老公多年未見 法官查出2人前年才產女

詐騙集團詐財2億餘元，部分款項流入女子小蘋（化名）的銀行戶頭，檢察官認為小蘋涉嫌違反洗錢防制法等，向台中法院聲請查扣小蘋...

單戀超商女店員 台南水泥工槓上對方男友動手找碴挨告

台南市22歲楊姓水泥工與王姓超商女店員及其男友有感情糾紛，去年9月7日下午4時傳送訊息給王女稱「我也能說我不小心砍了XX...

廢死派當年力主全盤接受兩公約 殺6人不能判死國人承擔

男子湯景華半夜縱火燒死6人，四度遭處死刑，最高法院今卻自為判決，改判湯無期徒刑，不僅掀起輿論熱議，也再度挑起我國為何毫不...

縱火燒死無辜6人卻逃死定讞 最高法院判決理由曝光！

男子湯景華7年前與翁姓男子口角官司敗訴，半夜縱火燒機車，害死翁6名親人，歷審均依殺人罪判死刑，台灣高等法院更二審4月29...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。