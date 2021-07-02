成功嶺上兵偷軍官錢包 還以軍官名義買手機分期付款

在成功嶺軍中服役的林姓上等兵（已退伍），因積欠汪男債務，2019年9月間在旅步營竊取歐姓軍官的現金400元及身分證件等，持歐的證件去通訊行購買價格4萬9000元的手機，偽造歐的簽名辦理分期付款，再將現金400元及手機交付給汪抵償債務，台中地院依竊盜罪將林判處拘役20日、另依偽造文書罪將他判刑3月，得易科罰金。

判決書指出，林男（於2017年4月6日入伍，2019年10月1日退伍）先前在台中市成功嶺營區104旅擔任上等兵，為償還積欠汪男（汪所涉教唆竊盜、行使偽造私文書犯行，獲不起訴處分）債務，於2019年9月12日上午，在該旅步4 營編號210營舍第2寢室內，見軍中長官歐男所有的錢包無人看管，竟徒手竊取該錢包（內有現金400 元、駕照、國民身分證、軍人身分證、提款卡、營區識別證），得手後離開現場。

2019年9月14日上午，林前往臺中市區手機公社通訊行（即智立企業社），佯裝為歐男本人，向店員小琦及配合的東元資融股份有限公司承辦人員表示欲購買價格4萬9000元的粉金色手機1支（下稱系爭手機），並背誦歐男年籍、出示歐男證件等方式，取信於店員小琦、東元資融公司承辦員，

林男並偽造歐男的簽名共3枚，表示是歐購買手機，並願就買賣價金分18期給付，每期給付3400元，分期總額6萬1200元。林男再於9月27日晚間，將竊得現金400元及手機等物交給不知情之汪男抵償債務，汪又將手機交給不知情母親使用。

因林未給付任何分期款項，而歐於錢包失竊後，遭東元公司催討債務，發覺證件遭他人盜用以購買手機而積欠債務，經向憲兵指揮部台中憲兵隊報案後，始循線查獲。