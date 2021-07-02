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逃死！縱火燒死6人四度判死 最高法院自為改判無期定讞
男子湯景華7年前與翁姓男子口角官司敗訴，半夜縱火燒機車，害死翁6名親人，歷審均依殺人罪判死刑，台灣高等法院更二審4月29日依殺人罪第四度判湯死刑；最高法院今撤銷原判決，自為改判無期徒刑，褫奪公權終身定讞。
湯景華在言詞辯論時指出，「我絕對沒有縱火」，他和媽媽相依為命，怎麼可能去做這種事，「我去做這種事情，我媽媽該怎麼辦」，法院判決都是根據自由心證、警詢筆錄，台灣是個民主法治國家，「用這個可以斷送一個人的生死嗎？不該拿出證據嗎？」
他說，他請求法官提出有力證據，且警詢筆錄題目早就製作好了，「我只能順著講是或不是」，他有精神官能症，警察還沒收他的藥，「我之後看筆錄也嚇一跳，覺得我是神經病」，他認為法院應該是客觀審慎去評斷被告是不是有做虧心事，要求法院針對證據去審判。
辯護律師指出，本案除湯景華的自白，沒有其他證據，「他不是消防專家」，如何預見火勢會找易燃處燒，從二樓燒進屋內，延燒至三、四樓；律師認為，湯景華頂多涉犯過失致死罪，而沒有殺人、放火燒住宅的故意，不符合兩公約「情節最重大之罪」。
湯（54歲）2014年和某餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨兩點多，湯拿伸縮拖把柄移動路邊監視器鏡頭，再點燃放置在機車上、已浸潤汽油的報紙，引火後離開。火勢延燒快速，害翁的6名親人活活被燒死，翁則因當兵不在家，躲過一劫。
檢方起訴求處死刑，一、二審依殺人罪判湯死刑，但最高法院以未對湯進行精神鑑定，首度發回更審；更一審囑託亞東醫院精神鑑定，顯示湯僅「情緒反應與情緒困擾」，非嚴重憂鬱症，第3度判死刑；最高法院去年3月二度發回更審，更二審第四度判死。
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