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南港輪胎副董座趙國帥 代表逾半數股東告豐泰董座

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

泰豐輪胎公司董事會決議委託估值較低的世邦魏理仕處分中壢廠，南港輪胎公司副董事長趙國帥，今天代表超過半數的泰豐股東，親赴向台北地檢署按鈴控告董事長馬述健涉嫌背信罪。

新聞稿指出，泰豐過半股東聯名控告董事長，創下國內司法史首例。強調兩大訴求：一、呼籲泰豐其他董事切勿再為馬述健背書，免涉刑責；二、正告任何買家不要把官司買回家，面臨一連串訴訟。

趙國帥表示，過半股東將在10月中旬召開股東臨時會全面改選董事，馬述健很可能交出經營權，他突然在疫情嚴峻、房地產急凍的不恰當時機，於董事會決議處分重大資產，程序有違法之虞，檢調應查明是否涉及利益輸送？

股東代表林朝鑫也特別提醒，泰豐公司三位獨董，在遴選招標公司有無犯意聯絡，應心知肚明，千萬不要一再誤觸法網，否則必遭民刑事追究。

告訴狀指出，馬述健於6月15日召開泰豐董事會，委託世邦魏理仕和仲量聯行估值子公司泰誠和泰鑫持有的中壢廠土地，竟不提供相同且完整的資料；世邦魏理仕估值合計62億元，仲量聯行估值合計121億元，6席董事竟選擇世邦魏理仕，造成泰豐可能損失達60億元以上。

股東認為，馬述健擅將公司重要廠房停止營運，變賣重要資產，此等伎倆與「大同之亂」如出一轍，以出售資產做為抵抗經營權之爭的手段，為個人利益一再損害全體股東權益，請檢察官速偵速結，從嚴究辦。

南港輪胎公司副董事長趙國帥，今天代表超過半數的泰豐股東，親赴向台北地檢署按鈴控告董事長馬述健涉嫌背信罪。記者賴佩璇／攝影
南港輪胎公司副董事長趙國帥，今天代表超過半數的泰豐股東，親赴向台北地檢署按鈴控告董事長馬述健涉嫌背信罪。記者賴佩璇／攝影

房地產 疫情 司法

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