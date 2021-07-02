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縱火弒母犯要求遠距開庭 稱看守所多人確診但法官質疑

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子林偉華懷疑家人在背後說他壞話，和家人口角後持汽油朝胞姊潑灑、縱火，林母因行動不便、得靠柺杖助行，來不及逃生葬身火海。台北地方法院依殺害直系血親尊親屬罪判林17年徒刑，台灣高等法院昨行準備程序，林除聲請消防署鑑定，還以「看守所有滿多確診者」為由希望下次以遠距視訊方式開庭，法官疑惑「看守所有人確診嗎？」

林與家人同住在新北市新店區中興路三段的公寓，雙親將客廳改裝成店面，經營彩券行。台北地檢署起訴指出，去年1月28日春節期間，林懷疑父親、胞姊在背後說他壞話，與家人爭執後離家出走；當天晚間9點，他提汽油桶返家，見父親、胞姊在聊天，又與胞姊爆發口角，盛怒之下朝胞姊潑灑汽油縱火，彩券行一時間陷入火海，另延燒隔鄰洗車場。

警消人員獲報前往馳援，林的父親、胞姊已逃離火海，消防員撲滅火勢後，發現家中倒臥在地的林母全身大面積燒燙傷，經送醫急救仍不治。

林偉華縱火後，搭捷運至台北市西門町閒晃，還在網咖逗留30分鐘才離開、入住商旅，檢警依監視器畫面循線緝獲。

高等法院1日開庭時，林的律師聲請消防署再行鑑定，以確認林是否有殺人故意。法官詢問「連未必故意都沒有？是過失致死嗎？」，律師回答「最多是過失致死」。公訴檢察官認為，林偉華縱火後馬上逃離，沒有去注意火勢大小，顯有殺人未必故意。

因新冠肺炎疫情三級警戒未解除，林偉華要求法官下回開庭時能採在看守所遠距訊問的方式進行，他聲稱「看守所有滿多確診者」，若得到法院開庭將有群聚風險。法官允諾，但疑惑「看守所有確診者嗎？」林斬釘截鐵地說「有，但『新聞都被壓下來』」。

法官表示，疫情或許在12日就解封，本件候核辦，但對林聲稱「看守所有確診病患」的說法存疑。

林因縱火造成父親、胞姊損傷，父親、胞姊也提損害賠償訴訟，一審判林須賠償父親331萬元、胞姊322萬元。

男子林偉華縱火害母親葬身火場，台灣高等法院1日下午開庭時，林以新冠肺炎疫情為由，希望下回能採在看守所遠距視訊方式進行。林聲稱「看守所有滿多確診者」，但法官對此說法存疑。記者王宏舜／攝影
男子林偉華縱火害母親葬身火場，台灣高等法院1日下午開庭時，林以新冠肺炎疫情為由，希望下回能採在看守所遠距視訊方式進行。林聲稱「看守所有滿多確診者」，但法官對此說法存疑。記者王宏舜／攝影

縱火 彩券行

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