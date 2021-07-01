麵包師被控性侵殺死女大生 最高法院駁回非常上訴

麵包師呂金鎧被控犯下性侵殺害范姓女大學生命案，官司纏訟10多年，台灣高等法院更六審判20年徒刑，他雖一路喊冤，但不想再受官司折磨放棄上訴，更七審因新鑑定技術認定他未參與，他卻已因有罪判決入獄；檢察總長江惠民提非常上訴，最高法院今駁回。

最高法院指出，非常上訴是判決確定後發現案件違背法令，所設的非常救濟程序。所謂的確定判決，原則上是指發生實質確定力的「判決」而言，而對於確定的「裁定」，自不得提起非常上訴。

最高法院認為，第二審法院駁回上訴的裁定，是有關程序事項，並未和實體確定判決具有同等效力，不得為非常上訴客體，因此認為對原確定裁定提起非常上訴，難認有理由，應予駁回。

本案源於1993年12月下旬，范姓女大學生想應徵家教，後來被發現在呂金鎧居住處遭性侵殺害。警方查出，因竊盜案入監的呂金鎧，1992年11月出獄，在新北市一家麵包店工作，在中和租屋居住。

同年12月，呂金鎧在獄中認識的友人陳錫卿出獄，借住呂金鎧租屋處，呂以徵女家教為名，誘使國立大學范姓女大生上門應徵，女學生後來遭性侵再勒斃。

由於命案地點在呂金鎧住處，警方找上呂，但呂否認涉案，稱案發時在麵包店工作，指向陳錫卿犯案， 但陳落網後，供稱與呂共同犯案。

呂金鎧原否認犯罪，但1994年1月9日「突然」在警訊中自白，承認和陳錫卿共同作案，檢察官根據ＤＮＡ鑑定，認定留在死者體內的精液，應是陳錫卿與呂金鎧的混合，以性侵殺人重罪起訴兩人。

呂金鎧後來雖稱是遭刑求才自白，堅稱未參與犯案，強調案發時人在麵包店，但從一審到更六審都被判有罪，2006年3月，更六審宣判當天，聽到合議庭判決20年有期徒刑，呂金鎧不想父母再跟著他受官司折磨，當庭說要放棄上訴，並簽名捨棄上訴。

未料，5個月後，更七審重新將檢體送鑑定，新科技的ＤＮＡ鑑定顯示，死者體內精液沒有呂金鎧的ＤＮＡ，合議庭改認定是陳錫卿一人犯案，呂金鎧並未參與，但呂金鎧早已判決定讞入監，從羈押到服刑，在監所中度過近20年才出獄，至今未取得無罪證明。