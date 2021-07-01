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性侵被害人「盯住」加害人動態　今起訴訟資訊平台上路　

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

被害人對刑事案件知之權可獲得保障了！法務部指出，為貫徹犯罪被害人保護及維護被害人訴訟資訊獲知權，與司法院建置的「被害人刑事訴訟資訊獲知平台」系統今天正式上路，即日起，犯罪被害人透過平台可掌握加害人動態，不再對案件擔心受怕。

法務部說，2019年起邀集司法院等機關研商開會，今年1月1日擇定台北、新北、屏東、台中、南投、新竹、桃園、雲林、高雄、橋頭、嘉義、台東、澎湖、金門、連江15個地檢署、地方法院試辦，並制訂「檢察機關辦理被害人刑事訴訟資訊獲知平台應行注意事項」供檢察官參考。

法務部指出，平台以殺人、重傷、性侵害、強盜、擄人勒贖等重大案件為主，依被害人或其特定親屬的聲請，由受理聲請的檢察署、法院審核後，開始啟動運作。

被害人可得知資訊，包括訴訟進行中偵查、審理及執行狀況，都可以透過平台知道檢察官、法官對被告諭知的強制處分，案件偵查及審理結果、或被告通緝到案及入監執行與假釋或執行完畢何時出監，被害人也可藉以了解。

法務部說，透由平台提供的即時資訊，被害人可免於不確定的心理擔憂，同時，也可充分掌握案件的進度、被告的現況，進而可適時在訴訟中表示意見，或採取因應作為。

聯合國1985年公布「犯罪被害人及受權力濫用被害人之司法基本原則宣言」，其中提及國家在司法程序中應通知被害人，平台建置即是此一精神的體現。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

司法院 法務部 刑事訴訟

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