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告衛福部「疫苗買不夠」敗訴！藍議員要提抗告

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市議員舒翠玲5月底不滿政府未採購足量疫苗，與家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩在律師陪同下到台北高等行政法院提告，要求衛福部應於6月底前提供人民足夠、且經世界認證的疫苗，法院30日判舒翠玲等人敗訴，舒翠玲今天則表示會提出抗告。

舒翠玲表示，由於政府未積極採購足量疫苗，日前他們到台北高等行政法院提出一般給付訴訟，要求衛福部應於6月底前提供人民足夠且經世界認證的疫苗，但將近1個月時間，高等行政法院都未開庭，連視訊庭也沒有。

舒翠玲表示，法院理由是「人民並無向主管機關訴請購買疫苗及疫苗預防接種的法律上依據」，且傳染病防治法沒賦予人民申請主管機關購買疫苗及疫苗預防接種的權利，很難說民眾有法律上的利益受損；對於這次判決，她感到非常遺憾。

舒翠玲說，根據行政訴訟法264條，法院判決提到「沒有法律依據」，就表示是不合法的，所以法院應該「裁定駁回」，他們則會提出「抗告」。

舒翠玲批評，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」讓人民把錢和權都毫無限制授權給衛福部，人民竟然沒有法律依據，可以要求衛福部必須購買足夠的疫苗讓人民接種嗎？

舒翠玲直言，人民即使有錢也買不到新冠肺炎疫苗，執政黨不斷說疫苗採購必須由政府簽約或授權才能購買，但政府如果沒有採購足夠疫苗讓民眾接種，這不僅僅是人民的權利受損，更是剝奪人民健康和免於恐懼的權利。

桃園市議員舒翠玲、家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩日前到台北高等行政法院，訴請衛福部應於6月底前進口足量疫苗並盡速施打。圖／取自曾獻瑩臉書
桃園市議員舒翠玲、家庭主流化聯盟召集人曾獻瑩日前到台北高等行政法院，訴請衛福部應於6月底前進口足量疫苗並盡速施打。圖／取自曾獻瑩臉書

疫苗 衛福部 新冠肺炎

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